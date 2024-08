ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」にて「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 」を開催!

レストラン「イーポック」ではハロウィーンディナービュッフェが実施されるほか、期間限定のハロウィーンルームが登場します☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 」

開催期間:2024年9月5日(木)〜11月4日(月・振休)

開催場所:ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」で、「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 」が開催されます。

レストラン「イーポック」では「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 ディナーブッフェ」が開催されるほか、室数・期間限定の「ハロウィーンルーム宿泊プラン」も登場!

美味しさと楽しさが詰まった、ホテルで過ごす特別なハロウィーン体験ができます☆

レストラン「イーポック」オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 ディナーブッフェ

料金:大人(中学生以上)4,950円、小学生2,200円、4歳〜小学生未満1,430円、3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

開催期間:2024年9月5日(木)〜 11月4日(月・振休)

開催時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

メニュー例:低温調理牛肉の鉄板焼き、串カツ各種、かぼちゃニョッキのミイラパイ、ポークシュニッツェル、秋鮭ときのこのクラムチャウダー、赤インゲン豆のトマト煮いかすみパスタ、ミックスパエリア、いもくりなんきんのレモンマリネ、ロメインレタスとテテドモアンヌチーズのシーザーサラダ、スモークトラウトサーモンマリネと柿のコンフィ、スパイダーシフォン、ミイラのカップケーキ、紫芋のホラーデニッシュ、ハロウィーンマカロンアソート、バタフライピーティー など

開催店舗:レストラン「イーポック」

レストラン「イーポック」にて、ハロウィーンをテーマにした「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 ディナーブッフェ」を開催。

ミイラを模した「かぼちゃニョッキのミイラパイ」や目玉のような「いかすみパスタ」など、ユニークで楽しい料理が勢揃いするブッフェです。

ブッフェには秋鮭やきのこ、栗、かぼちゃを使った季節感たっぷりのメニューもラインナップされます。

さらにシェフイチオシのハロウィーンスイーツとして、サクサクのデニッシュにほのかな甘みの紫芋クリームをたっぷり詰め込んだ「紫芋のホラーデニッシュ」、ホイップクリームで包帯を表現した「ミイラのカップケーキ」、真っ赤な目が特長的な「目玉プリン」などが登場。

秋の味覚を楽しんだ後は、ハロウィーンナイトにぴったりな不思議な色のお茶「バタフライピーティー」を片手に、ちょっぴりホラーでとってもキュートなおばけたちと一緒にハロウィーンスイーツパーティーを堪能できます。

オータムフェスティバル限定 ワンディッシュ

「イーポック」にてディナー限定で提供されている、人気の「ワンディッシュ」

イベント期間中は「アトランティックサーモンのミキュイ ブイヤベース仕立て」と「ファントムモンブラン」がラインナップされます。

HOTワンディッシュ:アトランティックサーモンのミキュイ ブイヤベース仕立て

HOTワンディッシュは、「アトランティックサーモンのミキュイ ブイヤベース仕立て」

しっとりなめらかな食感に仕上げたアトランティックサーモンに、ブイヤベース風のコクのあるスープがかけてあります。

海の幸とサーモンの旨味が絶妙に調和した一品です。

SWEETSワンディッシュ:ファントムモンブラン

SWEETSワンディッシュとして提供される、フォトジェニックな「ファントムモンブラン」

たっぷりのモンブランクリームをふんわりとしたぎゅうひで包み、おばけをイメージしたインパクト抜群のユニークな一品です。

思わず写真を撮りたくなること間違いなしのハロウィーンにぴったりなスイーツとなっています☆

最上階で満喫!ハロウィーンルーム期間限定宿泊プラン

料金:

・3名1室利用1名あたり(朝食付き)24,600円〜(消費税込み、宿泊税別)

・3名1室利用1名あたり(2食付き)27,400円〜(消費税込み、宿泊税別)

※料金は一例です。宿泊日、宿泊人数により異なります

期間:2024年9月5 日(木)〜11 月4日(月・振休)

客室:Autumn Active pop 最上階プレミアムコーナールーム(50屐

予約:ホテル公式ウェブサイトのみ販売

プラン内容:

・朝食付きまたは2食付き(レストラン「イーポック」ブッフェ)

・「ReFa(リファ)」のヘアドライヤー、アイロン、シャワーヘッドなど4アイテムを完備

・お部屋で楽しめるハロウィーンマントや帽子などの仮装アイテムを貸し出し

特典:

・ホテルオリジナル「ハロウィーンバッグ」とハロウィーンお菓子付

・お部屋で撮影を楽しめるアイテム「ハロウィーンスティックバルーン」プレゼント

・宿泊した方全員にユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボグッズ パークの人気者セサミストリートの「オリジナル・チケットホルダー」をプレゼント

パンプキンやお菓子などのハロウィーン仕様にデコレーションを施したハッピーなお部屋が1日1室、期間限定で登場します。

秋の夕暮れ、柔らかな日差しに包まれた紅葉をイメージした最上階にある、50屬里罎辰燭蠅靴慎匱次Autumn Active pop」で、最上階からの見晴らしの良い特別な景色も堪能できます。

バス・トイレが別々でバスルームにも「窓」があり、絶景の夜景が楽しめるのも醍醐味。

夜はホテルレストランのハロウィーンディナーブッフェが楽しめ、にぎやかで楽しく、わくわくの思い出に残る特別なハロウィーンを満喫できるプランです。

※特典は1回の滞在につき、1人1つ限り(添い寝のお子さまは除く)

※オリジナル・チケットホルダーの種類(デザイン)は選べません

※レストランの会場は貸切営業などにより宴会場(ファンクションルーム)に変更する場合があります

ホテルレストランで味わうハロウィーンディナービュッフェと、ハロウィーン気分を盛り上げる期間限定のハロウィーンルーム宿泊プラン!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」の「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜」は、2024年9月5日(木)から11月4日(月・振休)までの開催です。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

※内容は予告なく変更する場合があります

※画像はイメージです

