パメオポーズが元「CHAI」メンバーYUUKIとコラボ、“ステッカー風”プリントのミニT

パメオポーズ(PAMEO POSE)から、ガールズバンド「CHAI」のメンバーとして活躍したYUUKIとのコラボレーションアイテムが登場。2024年8月31日(土)より順次、パメオポーズ 表参道などにて発売される。

「CHAI」の元メンバーYUUKIとコラボ

ガールズバンド「CHAI」の元メンバーで、現在、ブランド「YMYM」のクリエイティブディレクターなどとして活躍するYUUKI。パメオポーズとのコラボレーションでは、自身が手掛けたグラフィックを取り入れながら、ミニ丈の半袖Tシャツ、バッグ、長袖シャツを展開する。

“ステッカー風”プリントのミニ丈Tシャツ

ミニ丈の半袖シャツには、まるで“ステッカー”を貼り付けたかのような、賑やかでキャッチーな手描きグラフィックをプリント。ブラックとホワイトの2カラーを用意している。

ボール状のハンドル付きバッグ

バッグにも、半袖シャツと同様に“ステッカー風”のグラフィックを採用。小さなボールが並んだような、ポップなハンドルにも注目だ。こちらは、ピンクとブルーの2色で展開される。

粗野なチェック柄の長袖シャツ

長袖シャツには、粗野な印象のチェック柄をプリント。柄の中にハートのモチーフやスローガンを散りばめ、温かみのあるキャッチーなデザインに仕上げている。カラーは、オレンジ、グリーン、ブラックの3色を用意した。

パメオポーズ 表参道でコラボイベント

なお、8月31日(土)・9月1日(日)の2日間、パメオポーズ 表参道でコラボレーションイベントを開催。YUUKIがこれまでに制作してきたアート作品の展示販売を行うほか、8月31日(土)はYUUKIが来場し、購入者限定のチェキ撮影会を実施する。

【詳細】

パメオポーズ×YUUKI コラボレーションアイテム

発売日:2024年8月31日(土)

取扱店舗:パメオポーズ 表参道、渋谷パルコ、パメオポーズ公式オンラインストア

※パメオポーズ 渋谷パルコ、パメオポーズ公式オンラインストアでは、9月2日(月)発売。



〈アイテム〉

■「Lots of stickers Mini Tee」

価格:7,700円

カラー:ブラック、ホワイト

■「Lots of stickers My maid bag」

価格:19,800円

カラー:ピンク、ブルー

■「My checkered patterns Sheer long sleeves」

価格:13,200円

カラー:オレンジ、グリーン、ブラック



〈イベント〉

開催日:2024年8月31日(土)・9月1日(日)

時間:12:00〜20:00

場所:パメオポーズ 表参道

住所:東京都渋谷区神宮前5-21-42

※8月31日(土)14:00〜17:00のみYUUKIが来場。



【問い合わせ先】

パメオポーズ 表参道

TEL:03-3400-0860

外部サイト