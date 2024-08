9月29日開催の『Yogibo presents RIZIN .48』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、が ネットで話題 になっている 平本蓮 の“ ドーピング 疑惑”について、榊原信行CEOが会見後の囲み取材でも現状を説明した。会見で榊原CEOは「 RIZIN はタイトルマッチやグランプリは厳正なる ドーピング 検査を行っており、今回も平本選手と朝倉未来選手の尿検体をアメリカに空輸して、検査を依頼しています。検査結果は来週に出てくるので、皆さんに公表させていただきたいです。どちらかの検体から陽性反応が出れば、ルールに基づいて対処する。それ以上でもそれ以下でもない」と説明していた。

囲み取材でも「検査の結果次第です。何が真実で何が真実じゃないか、今の時代はわからないので。 ドーピング 問題って RIZIN だけじゃなくて 格闘技 全体、さらにオリンピックも含めて常に取り沙汰されるものではあるけど、我々は国内では最高峰の検査をやっているし、世界的に見てもWADA(世界 ドーピング 防止機構)レベルでやっているのはUFCとオリンピックしかない」と RIZIN ドーピング への取り組みを明かす。タイトルマッチについては「検査結果は全部オープンにして伝えます」と明言。そして「憶測の中で、同じアスリートの人達が現時点で『黒だ、白だ』っていう話が蔓延するのは、 格闘技 界全体にとって良くないことだと思います」と現時点で警鐘を鳴らした。SNSが盛り上がった昨夜、安保瑠輝也が「全員一律で検査すればいい」とSNSに投稿してファンの賛同を集めていたが「費用負担が問題になる。僕らも試合当日に取った検体をレベルの高い検査をしているが、全選手というのは非現実的であると思います。 RIZIN は全選手独占契約でもないので、抜き打ち検査なども難しい。我々ができる範囲でやっていることが抑止力になって、 RIZIN の検査が厳しいということが理解してもらえたら」と現状を訴えた。 格闘技 に限らず、オリンピック選手に対するSNSでの 誹謗中傷 が大きな 社会問題 となっていることについても「僕らが何か言って変わるだけのものではないので、世の中の趨勢とか状況も含めて、いい意味でも悪い意味でも、どっちの方向に向かうのかっていうのは見定めながら、我々もその中で向き合っていくしかないかなと思っています」と分析した。9月29日『Yogibo presents RIZIN .48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)【追加カード】・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ【既報カード】・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌