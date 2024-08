Googleは8月20日(米国時間)、「Google Workspace Updates: Refine emails faster with updates to Help me write in Gmail」において、Gemini in Gmailがアップデートされたことをアナウンスした。メールの下書きをより迅速かつ効率的に作成・改良するための機能が導入された。Google Workspace Updates: Refine emails faster with updates to Help me write in Gmail

○「Polish」オプションが追加Web版とモバイル版のGmailに「Polish」と呼ばれるオプションが追加された。このオプションは、Geminiを使用してメールを改良する場合に表示されるオプションで、メールを簡単に改良して時間を節約できるとのこと。例えば、下書きに大まかなメモを入力するとその内容が正確な下書きに変換され、ワンクリックでレビューできるようになる。「Polish」オプション 引用:Google Workspaceブログ○「Help me write」「Refine my draft」のショートカットを追加モバイル版のGmailではメールの下書きが空の場合、「Help me write」と呼ばれるショートカットがメール本文に表示されるようになった。このショートカットを選択すると「Help me write」のフルエクスペリエンスを開くことができる。また、メールの下書きに12語以上の単語がある場合、「Refine my draft」と呼ばれるショートカットが表示されるようになった。このショートカットは右にスワイプすることで、「Polish」を含むGeminiを使用してメールを改良する場合に表示されるオプションが表示されるようになっている。「Refine my draft」ショートカット 引用:Google Workspaceブログこれらの機能はGemini Business、Enterprise、Education、PremiumアドオンユーザーおよびGoogle One AI Premiumユーザーが対象とされ、すべてのユーザーでデフォルトで有効になっている。