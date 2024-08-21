明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会が議事要旨公表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・中古住宅販売件数
出所：MINKABU PRESS
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会が議事要旨公表
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・中古住宅販売件数
出所：MINKABU PRESS