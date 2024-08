タリーズコーヒーから、秋限定のドリンク・フード・スイーツメニューが登場。

さつまいもを使ったラテや、金木犀とオレンジを合わせたフルーツティー、モンブランなど、秋の訪れを感じられるラインナップになっています☆

タリーズコーヒー「季節限定フード・スイーツメニュー」2024秋

発売日:2024年8月28日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが、秋限定のドリンク3種と、秋を彩るフード・スイーツメニューを発売!

紅はるかを使ったカフェラテや、金木犀とオレンジを合わせたフルーツティーが登場します。

また、モンブランやカボチャを使ったベーグルサンドなどのフード・スイーツメニューもラインナップ。

ほかにも、日本生まれの素材の魅力を伝えるプロジェクト「FUN FAN JAPAN!」の第3弾として、紅はるかや和栗のスイーツも販売されます☆

ほっこりOIMOラテ

サイズ・価格:※HOT/ICED共通

Short 600円(税込)/Tall 660円(税込)/Grande 720円(税込)

おいものやさしい甘みとエスプレッソのほろ苦さとの絶妙なバランスを楽しめるカフェラテ。

さらに、紅はるかのソースとホイップで仕上げた“おいも”づくしのカフェラテです。

エスプレッソショットを追加すると、ふんわり“おいも”の風味と焼き芋のような香ばしさを感じることができます。

「秋の始まりを感じながら、ほっと一息ついてほしい」という思いが込められているドリンクです。

&TEA OIMOティーシェイク

サイズ・価格:Short 690円(税込)/Tall 750円(税込)

2023年も好評だった、紅茶とおいものコンビネーションを楽しめるシェイク。

爽やかなアールグレイの香りとともに、おいもの風味を感じられるミルキーでコクのある味わいです。

見た目も鮮やかなマーブル模様で秋らしい色合いもポイント。

ホイップと混ぜて飲み進めると、よりまろやかになり、スイーツ感覚で楽しめるミルクティーテイストのシェイクです。

&TEA 金木犀(キンモクセイ)香るオレンジシャリマティー

価格:※HOT/ICED共通

Tall 580円(税込)/Grande 640円(税込)※HOTはTallサイズのみ

金木犀とオレンジを合わせた秋にぴったりなフルーツティー。

金木犀は、中国で「桂花茶」や「桂花陳酒」などで古くから飲み物として親しまれている素材です。

金木犀とオレンジの心地よいアロマ、アールグレイの爽やかな味わいを楽しめます。

リラックスしたいときや一息つきたいシーンにぴったりなドリンク。

暑さが残る日にはアイス、秋の訪れを感じる日にはホットで味わうのがおすすめです。

モンブラン

価格:単品 535円(税込)/セット 875円(税込)〜

花びらのような絞りで見た目も華やかに仕上げたモンブラン。

栗の味わいに紅茶の風味を効かせたスイーツです。

食べた後の余韻に至福のひと時を感じることができます。

ベーグルサンド パンプキン&クリームチーズ

価格:390円(税込)

かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングをベーグルでサンドした「ベーグルサンド パンプキン&クリームチーズ」

生地に練り込まれたかぼちゃペーストとアーモンドダイスの風味も楽しめます。

朝食や軽食にもぴったりな程よいボリューム感です。

「FUN FAN JAPAN!」 第3弾

「日本国内のすばらしい素材を通し、お客様へ新たな価値体験を届けたい」という思いのもと、タリーズコーヒーでスタートした「FUN FAN JAPAN!」

「FUN FAN JAPAN!」第3弾として、秋の素材を使ったメニューが登場します。

鹿児島県産 紅はるかと林檎のタルト

価格:単品 520円(税込)/セット 860円(税込)〜

皮ごとカットした鹿児島県産の「紅はるか」と表面に「ふじ」を使用した秋らしいタルトケーキ。

酸味と甘みのバランスが良く、これからの季節にぴったりな味わいを楽しむことができます。

コーヒー、紅茶との相性はもちろん、「ほっこりOIMOラテ」と合わせて楽しむのもおすすめです。

むらさきOIMOロールスティック

価格:355円(税込)

人気食材の「国産サツマイモ」を使用し、「国産紫芋」を折り込んだふんわり生地にコクのある甘みのさつまいもぺーストを包み込んだスイーツ。

しっとりとしたやわらかい食感に、黒ゴマの香ばしさを風味に効かせた、色合いからも秋を感じられるメニューです。

温めるとふわっとおいもの香りが漂い、焼き立てのような味わいを楽しめます。

和栗のチョコオールドファッション

価格:355円(税込)

発売日:2024年9月11日(水)

風味豊かな「国産栗(和栗)」を使用したオールドファッション。

ほんのり和栗が香り、上品な甘さのチョコレートがコーティングされています。

クランチがアクセントになり、さっくりとした口あたりのオールドファッションです。

さつまいもやかぼちゃなどを使った秋の訪れを感じられるメニュー。

タリーズコーヒーにて2024年8月28日より順次販売される「季節限定フード・スイーツメニュー」の紹介でした☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

