精巧な1/1000スケールのミニチュア「戦艦大和」登場!! 予約販売開始!!
ノリモノの雑貨を企画するCAMSHOP.JPにて、「講武堂 1/1000 日本海軍 戦艦 大和」の予約販売がスタートした。
今回予約受付が開始された「ミニチュア戦艦武蔵 1/1000 スケール 日本海軍 1944年 ダイキャスト船 模型 連合艦隊 旗艦 第二次世界大戦 大日本帝国海軍」は、精巧な1/1000スケールのミニチュア。
主砲塔と副砲は全周旋回可能となっており、ダイキャスト製の主砲身は仰角15度まで可動する。
甲板に配置されている対空機銃はエッチング製で、船体は台座に固定されている。
商品紹介ページ
【商品情報】
■ミニチュア戦艦武蔵 1/1000 スケール 日本海軍 1944年 ダイキャスト船 模型 連合艦隊 旗艦 第二次世界大戦 大日本帝国海軍
価格：8,800円(税込)
1/1000スケール
ダイキャスト製完成品
本体サイズ：全長300×130×66mm
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