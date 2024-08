江崎グリコは21日、システム障害により出荷停止しているチルド商品(冷蔵品)の一部について、9月10日以降順次出荷を再開すると発表した。「カフェオーレ(マイルドカフェオーレ)」や3個パックの「プッチンプリン」などが対象となる。同社で4月3日にシステム障害が発生し、乳製品・洋生菓子・果汁・清涼飲料などのチルド食品の受注や出荷を一時停止。その後再開したものの、再度停止に。5月中旬の再開に向けて復旧作業を進めるとしていた。影響は、キリンビバレッジにも及んだ。

今回の出荷再開は、7月19日に続く第4報。「安定供給の観点から商品ごとに判断し、段階的な出荷再開を進めております」とし、他の商品についても「準備が整い次第、順次出荷する予定です」と伝えた。■今回出荷を再開する当社のチルド商品(冷蔵品)・カフェオーレ (マイルドカフェオーレ)・スイーツ系乳飲料(マイルドいちごオーレ)・100%果汁飲料 (赤りんご青りんご100%、スイートオレンジ&温州みかん 100% 、野菜くだもの100%)・機能性飲料 (カルシウムと鉄分の多い低脂肪ミルク 1000ml)・ヨーグルト健康(ヨーグルト健康、ヨーグルト健康3個パック)・幼児のみもの(こどもスムージー りんごとぶどう、こどもスムージー りんごとおやさい)・とろ〜りクリーム on とろ〜りクリーム on プリン 、 とろ〜りクリーム on カフェゼリー・朝食りんごヨーグルト (朝食りんごヨーグルト、朝食りんごヨーグルト3個パック、 朝食みかんヨーグルト、朝食みかんヨーグルト3個パック)・プッチンプリン(植物生まれの Bigプッチンプリン/植物生まれのプッチンプリン3個パック)■今回出荷を再開するキリンビバレッジから販売受託しているチルド商品(紙パック商品)・トロピカーナ 100%まるごと果実感 (グレープ 900ml/メロンテイスト900ml)・無添加野菜 48種の濃い野菜と果物 1000ml