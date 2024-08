KLP48¡¢Êì¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªAKB48ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤é»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌò

海外にも幅広く展開をしているAKB48姉妹グループを集めたグループライブ「AKB48 Group Live in KL 2024 ~First Cry~」が18⽇、マレーシアのクアラルンプール「Zepp Kualalumpur」で開催された。

今回の出演者はAKB48をはじめ、インドネシア・ジャカルタで活動するJKT48、⽇本の48姉妹グループで瀬⼾内を中⼼に活動するSTU48、メンバーがそれぞれ48 姉妹グループから集められタイを拠点に活動する4⼈組ガールズグループQuadlips(クアドリップス)、そしてこの⽇がデビューライブとなったマレーシア・クアラルンプールで活動するKLP48の総勢5組。

AKB48は総監督の倉野尾成美(熊本県出身)を筆頭に⼤盛真歩、⼩栗有以、下尾みう、⽥⼝愛佳、千葉 恵⾥、徳永羚海、⻑友彩海で構成された主要選抜メンバーが会場を⼤いに盛り上げた。

本ライブの中でも注⽬されていたのはこの⽇がデビューとなったKLP48。今回⼤トリを務めたKLP48は、紗幕を使⽤した演出で登場。メンバーのシルエットを映し、1曲⽬の冒頭で振り落とすと、メンバーの姿があらわになり⼤観衆の前で華々しいデビューを飾った。

歌唱楽曲はHeavy Rotation (マレーシア語)、 Aitakatta (会いたかった・⽇本語)、Shonichi (初⽇・in中国語)、High Tension (ハイテンション・⽇本語)、Namida Surprise! (英語)と、4ヶ国語を使⽤したマレーシアの多⾔語⽂化を体現した観衆を驚かせるステージを披露した。

MC中の⾃⼰紹介の際には、メンバーの「Yi-Shyan」が⾃⾝の紹介時に「重⼤な発表があります。今回 KLP48 のキャプテンを務めさせていただく ことになりました。よろしくお願いします!」と堂々のキャプテン宣⾔をした。

またオフィシャルファンクラブの開設を発表。当⽇に1st Singleのヘビーローテーションを公開するなど⽴て続けに話題を作り続けている。

KLP48 のスローガンは「I shine from the heart of Asia(アジアの中心で輝く)」となっており、マレーシアを中⼼に各東南アジアへ、そして世界へ向けてグローバルに活動していくことが期待されている。

本イベントのクライマックスはKLP48の呼びかけから始まり、全出演グループがステージに上がり、AKB48 のメジャーデビュー1st Single「会いたかった」を全員⽇本語で歌唱をしスペシャルな演出でイベントの幕を閉じた。

■イベント概要

AKB48 Group Live 2024 in KL 〜First Cry〜

■出演グループ

AKB48

JKT48

STU48

Quadlips

KLP48

■歌唱楽曲(セットリスト)

●Quadlips

M01. Catch Me Kiss Me

M02. Overdrive

M03. CHECKLIST

M04. Lipstick (新曲)

●STU48

M05. 愛の重さ

M06. 暗闇

M07. サングラスデイズ

M08. ペダルと⾞輪と来た道と

M09. 夢⼒

●JKT48

M10. Flying Get

M11. Magic Hour

M12. Rapsodi

M13. Fortune Cookie Yang Mencinta

M14. Musim Panas Sounds Good!

●AKB48

M15.Everyday、カチューシャ

M16.⼤声ダイヤモンド

M17.どうしても君が好きだ

M18.ラブラドール・レトリバー

M19.#好きなんだ

M20.久しぶりのリップグロス

M21.恋 詰んじゃった(新曲)

●KLP48

M22. Heavy Rotation (in Malay)

M23. Aitakatta (in Japanese)

M24. Shonichi (in Chinese)

M25. High Tension (in Japanese)

M26. Namida Surprise! (in English)

●All Groups Performance

M27. 会いたかった(in Japanese)