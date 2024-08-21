KLP48¡¢Êì¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªAKB48ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤é»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌò

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JKT48
STU48
Quadlips
KLP48
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¡üQuadlips
M01. Catch Me Kiss Me
M02. Overdrive
M03. CHECKLIST
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M10. Flying Get
M11. Magic Hour
M12. Rapsodi
M13. Fortune Cookie Yang Mencinta
M14. Musim Panas Sounds Good!
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M22. Heavy Rotation (in Malay)
M23. Aitakatta (in Japanese)
M24. Shonichi (in Chinese)
M25. High Tension (in Japanese)
M26. Namida Surprise! (in English)
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