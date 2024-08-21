¡Ú¡ÖÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡×Âè1ÏÃ¡Û
8·î21Æü¡¡¸ø³«

¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢8·î21Æü¤Ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡×¤Ï¡¢À²Àî¥·¥ó¥¿»á¤Ë¤è¤ëÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦µ×²æ»³¤Ï¤¸¤á¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦É´À¥¥¢¥­¥é¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¸½ºß¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¢¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡ÖÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡×¤Î¥Úー¥¸

¡ÚÉ´À¥¥¢¥­¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡Û

¥ÉÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦µ×²æ»³¤Ï¤¸¤á¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦É´À¥¥¢¥­¥é¡£ Èà½÷¤ò±ó¤¯¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢¥¢¥­¥é¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡£ ¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¡É±¿Ì¿¡É¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ 2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

(C)Shogakukan Inc. All rights reserved.