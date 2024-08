おすすめの絶品「フルーツサンド」10選

口いっぱいに広がるクリームの甘さとフルーツの香りがたまらないフルーツサンド。今回は、おすすめのフルーツサンドを編集部セレクトでご紹介します!

食パン、フルーツ、クリームのおいしさを堪能できるフルーツサンドは、スイーツとしてだけでなく、軽食としても人気です。お店によって見た目や形もそれぞれで、こだわりを感じますよね!

今回は、食べるだけで幸せな気持ちになるフルーツサンドを、イートインからテイクアウトまで編集部セレクトで紹介します!

1. 禁断果実(東京・中目黒)

手前・シャインマスカット、奥・エルビス 出典:えもやん★スイーツハンターさん

朝6時から作っているというフルーツサンドはフレッシュなおいしさ。季節によってフルーツも変わるので、行くたびに楽しみがありますね。

中でも、バナナ、ベーコン、ピーナッツバター、はちみつを挟んだ甘じょっぱいホットサンドが有名。お肉とフルーツのハーモニーがたまりません!

2. フルーツサンド専門店 nico(東京・北参道)

フルーツサンド(パイン・みかん・シャインマスカット・桃) 出典:ゆっきょしさん

<店舗情報>◆禁断果実住所 : 東京都目黒区中目黒2-7-7 1FTEL : 080-2349-8056

こちらのフルーツサンドは小ぶりなキューブ形なので、小さなケーキにも見えます。たっぷりの生クリームと大ぶりなフルーツは見映えがいいので、ちょっとしたお土産にもおすすめです。

3. fruits and season(東京・恵比寿)

フルーツサンド 出典:さくらいまさゆき(masa)さん

<店舗情報>◆フルーツサンド専門店 nico住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12 北参道ダイアモンドパレス 1FTEL : 03-6384-5957

定番のフルーツから季節限定まで楽しめる、フルーツ アンド シーズン。大ぶりなフルーツが瑞々しく、とてもおいしそうです。テイクアウトだけでなくイートインもできるので、軽食にもおすすめです。

フルーツサンドだけでなく、アサイーボウルやフルーツがたっぷり入った飲み物も楽しめるので、フルーツ好きさんが楽しめるお店です。

4. ダイワTOKYO(東京・二重橋前)

色とりどりのフルーツサンド 出典:ツバサバサさん

<店舗情報>◆フルーツ アンド シーズン住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 クリーンパレス 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

厳選された旬のフルーツを、ほぼまるごと使ったフルーツサンドは、見た目もインパクトがあり、おいしさも格別です。ショーケースにずらりと並んだフルーツサンドは壮観。大胆にカットされたフルーツの鮮やかな断面が、食欲をそそります。

5. IMANOフルーツファクトリー(東京・茅場町)

「苺サンド」と「フルーツサンド」 出典:chiloluさん

<店舗情報>◆ダイワTOKYO住所 : 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

人気の「苺サンド」には、大粒のいちごを丸ごと3粒使用。一口食べる度に、いちごの甘い果汁と爽やかな風味が口いっぱいに広がります。

みずみずしいいちごと甘さ控えめの生クリームが相まって、大満足のおいしさです。ずっしりと重みはありますが、そのおいしさにペロッと平らげてしまうはず。

6. YOKIPAN(東京・上町)

「チェリーのフルーツサンド」 写真:お店から

<店舗情報>◆IMANOフルーツファクトリー住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4-7TEL : 03-3666-0747

挟むタイプでなく、のせるタイプのフルーツサンドイッチです。

焼きたてのまん丸ふわふわパンに、たっぷりの生クリームと共に季節のフルーツをのせます。写真はチェリーのフルーツサンド。愛らしいビジュアルに心躍りますね。

7. Slow Farm(神奈川・柿生)

フルーツサンド 撮影:大谷次郎

<店舗情報>◆YOKIPAN住所 : 東京都世田谷区桜3-2-15 1FTEL : 03-6804-4500

生クリームの中に、超大ぶりのいちごの断面。ボリュームにひるまずかぶりつくと、奥にも大ぶりのいちごが待ち構えています。

食パン、生クリーム、いちごと構成はいたってシンプルですが、淡白な味わいの食パンと甘さを抑えたミルキーな生クリームが、いちごの味わいを存分に引き立てるので、口の中が幸せに包まれます。フルーツサンドがない場合もあるので、問い合わせるのがおすすめです。

8. セントル ザ・ベーカリー(東京・銀座一丁目)

フルーツサンド(あまおう) 出典:karen88888さん

<店舗情報>◆Slow Farm住所 : 神奈川県川崎市麻生区早野246TEL : 080-9665-3656

フルーツサンドは生クリームだけでなく甘さ控えめのカスタードクリームも入っていてハーモニーがたまりません。ベーカリーなだけあって、食パンがふわふわできめが細かく、ほのかに甘さを感じます。みずみずしいいちごの香りが口いっぱいに広がり、幸せな気持ちになります。

9. 果実園 リーベル 目黒店(東京・目黒)

モーニングセット(フルーツサンド) 出典:俊太朗さん

<店舗情報>◆セントル ザ・ベーカリー住所 : 東京都中央区銀座1-2-1 東京高速道路紺屋ビル 1FTEL : 03-3562-1016

フルーツといったら、果樹園 リーベルを思い浮かべる方も多いかと思います。午前7時から11時までのモーニングセットは、トースト、ミックスサンド、フルーツサンドがあり、朝からフルーツのおいしさを堪能できます。

ポップなカラーリングのフルーツサンドは、朝からテンション上がりますね。

10. フルーフ・デゥ・セゾン(東京・秋葉原)

出典:qwertyui8さん

<店舗情報>◆果実園 リーベル 目黒店住所 : 東京都目黒区目黒1-3-16 プレジデント目黒ハイツ 2FTEL : 03-6417-4740

毎朝店舗で作られる、しっとりサクサクのクロワッサンだけでもとてもおいしいですが、そこに挟まれた新鮮なフルーツとの相性が抜群。フレッシュなフルーツのおいしさと、パンのおいしさを両方感じることができる、贅沢な一品です。

<店舗情報>◆フルーフ・デゥ・セゾン住所 : 東京都千代田区外神田4-11-2TEL : 03-5296-1485

