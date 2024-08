最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024年12月6日から8日までの3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」として開催。

「東京コミコン2024」の記念すべき第1弾の来日セレブとして、日本でも大人気のセバスチャン・スタン氏とジェイソン・モモア氏の2名が来場されます!

東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

2023年12月に幕張メッセで開催され、コミコン史上最多となる85,000人以上のファンが来場した「東京コミコン2023」

2024年5月に大阪で開催された「大阪コミコン2024」は、大阪開催としては前回を上回る来場者数となる61,828人を記録しました。

年々人気・認知度が高まっている「東京コミコン」と「大阪コミコン」

ポップ・カルチャーの祭典として熱狂と感動を届けている「東京コミコン」が、2024年も千葉・幕張メッセで開催されます。

今回、「東京コミコン2024」の記念すべき第1弾の来日セレブとして、日本でも大人気のセバスチャン・スタン氏とジェイソン・モモア氏の2名が決定!

両名共に「東京コミコン2024」の期間中全ての日程で来場し、当日は会場にて写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

セバスチャン・スタン氏

当時一大ブームを巻き起こした若者向けドラマ『ゴシップガール』にてカーター・ベイゼン役を演じたセバスチャン・スタン氏。

ファンタジー・ドラマ『ワンス・アポン・ア・タイム』ではマッド・ハッター役を演じるなど、海外ドラマファンにはおなじみの人物でしたが、マーベル映画『キャプテン・アメリカ』シリーズでバッキー・バーンズ/ウィンター・ソルジャー役に抜擢され世界的にブレイク。

その後も数々のMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品に出演し、マーベル・スタジオ製作のオリジナル・ドラマ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』では、主人公の1人を演じました。

その後もキャリアは順風満帆で、ミニ・シリーズ『パム&トミー』では、実在のドラマーであるトミー・リーを熱演し、エミー賞とゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、クリティクス・チョイス・アワードでは最優秀男優賞を受賞。

また2024年に開催された「第74回ベルリン国際映画祭」では、映画『A Different Man(原題)』での演技が高く評価され、見事最優秀主演俳優賞(銀熊賞)を受賞しました。

さらに、2025年には MCU の曲者キャラたちが一堂に介す映画『Thunderbolts*(原題)』の公開が控えており、さらなる活躍が期待されています。

なお、セバスチャン・スタン氏は「東京コミコン2019」に参加予定だったものの、撮影のため残念ながら来日をキャンセル。

実に5年越し、満を持しての来日となります!

ジェイソン・モモア氏

ジェイソン・モモア氏は大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役で注目され、DC映画『アクアマン』シリーズのアクアマン役で大ブレイク。

その後も『デューン 砂の惑星 PART2』のダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役など、数々の大作にも出演している大人気俳優です。

公開待機作として『ワイルド・スピード』の最新作『Fast X: Part 2(原題)』や、大人気ゲーム「マインクラフト」の実写版『Minecraft(原題)』にも出演。

そしてジョニー・デップ氏参加予定のテリー・ギリアム監督作『The Carnivalat the End of Days(原題)』などが予定されています。

日本国内でも非常に人気が高いジェイソン・モモア氏は、「大阪コミコン2024」で日本のコミコンに初参加!

会期中2日間来場し、多くのファンを歓喜の渦に包み込みました。

エネルギッシュかつかわいらしい一面を併せ持つ、ギャップの帝王“モモアマン”ことジェイソン・モモア氏が「東京コミコン」をどのように盛り上げてくれるのかに期待です!

「東京コミコン2024」の記念すべき第1弾の来日セレブとして、日本でも大人気のセバスチャン・スタン氏とジェイソン・モモア氏の2名が決定。

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

