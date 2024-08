東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて、9月限定の“オータム スイーツ&ベーカリー”を開催!

実りの秋が生み出すぶどうや洋梨、さつまいもといった旬の素材を存分に活かした、この季節ならではの新作スイーツ3種とベーカリー2種が用意されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」オータム スイーツ&ベーカリー 2024

提供期間:2024年9月1日(日)〜9月30日(月)

提供店舗:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて開催される 「オータム スイーツ&ベーカリー」

情緒溢れる秋のシーンにふさわしい、旬の食材を使った新作スイーツとベーカリーが提供されます。

ラインナップは実りの秋が生み出すぶどうや洋梨、さつまいもといった旬の素材を存分に活かした、この季節ならではの新作スイーツ3種とベーカリー2種。

ホテルシェフが手掛ける、豊かな秋の味覚が詰まった至高のラインナップが楽しめるフェアです☆

洋梨とメープルのガトー

価格:950円(税込)

洋梨のシルエットで秋の味覚を表現した「洋梨とメープルのガトー」

チョコレートで覆ったメープル生地には、洋梨ゼリーとメープルブリュレ入りの洋梨ムースがのせまてあります。

暖色に包まれたスイーツで秋の木漏れ日に浸ることができるケーキです。

ぶどうとアールグレイのムース

価格:950円(税込)

秋に旬を迎えるぶどうが主役の「ぶどうとアールグレイのムース」

香り豊かなアールグレイと巨峰のムースが層となったムースのトップには巨峰の果実を贅沢に飾られています。

パープルに染まったエレガントな佇まいが秋のティータイムにぴったりです。

モンブランヴェリーヌ

価格:950円(税込)

秋の定番スイーツ「モンブラン」をグラスデザートに仕立てた「モンブランヴェリーヌ」

栗やマスカルポーネのクリームに、八角とシナモンのスパイス香る洋梨ゼリーが重ねてあります。

モンブランクリームを絞り最後に洋梨を添えた、秋に食べたい一品です。

マンスリーベーカリー「4種のきのこのグラタンブレッド/さつまいもブレッド」

メニュー名:左から)

・4種のきのこのグラタンブレッド

・さつまいもブレッド

価格:各600円(税込)

マンスリーベーカリーとして登場する「4種のきのこのグラタンブレッド」と「さつまいもブレッド」

秋の味覚をふんだんに使用した、食欲の秋にぴったりなベーカリーです。

4種のきのこのグラタンブレッド

フランスパン生地に、秋の味覚を代表するきのこ4種やベシャメルソース、ペンネ、玉ねぎを盛り込んだ「4種のきのこのグラタンブレッド」

仕上げにチーズソースをのせてこんがりと焼き上げた、食欲をそそるメニューです。

さつまいもブレッド

濃厚な甘みの焼きいもペーストをたっぷり使用した生地を、しっとりと焼き上げた「さつまいもブレッド」

シロップ煮したさつまいものダイスカットをたっぷりとあしらった、さつまいも尽くしのパンです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

ボックスを開けた瞬間に色鮮やかな8種類のミニスイーツが広がる「#シェラトンスイーツボックス」

2024年9月は、様々なシーンで楽しめる、ミニサイズになった季節のスイーツ6種とマカロン2種を詰め込んだボックスが用意されます。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2024年9月6日(金)〜27日(金)の毎週金曜日

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

食欲の秋を満喫する「フライデースイーツブッフェ」を、毎週金曜日に開催。

新作をはじめとする種類豊富なスイーツに加え、セイボリーも楽しめるブッフェで、朗らかな秋のティータイムが過ごせます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をおすすめします

実りの秋が生み出す旬の素材を存分に活かした、この季節ならではの新作スイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2024年9月1日より提供される「オータム スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

