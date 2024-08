東京マリオットホテルの「Pastry&Bakery GGCo.」では、2024年9月2日(月)より「シュリンプレモンカレーパン」「南蛮カレーパン」を発売!

「シュリンプレモンカレーパン」「南蛮カレーパン」は2024年7月に開催された「カレーパングランプリ2024」に参加したベーカー・中村萌さんのQ・B・B賞最高金賞および日清製粉プレミックス賞金賞を受賞した商品です。

東京マリオットホテル「シュリンプレモンカレーパン」「南蛮カレーパン」

販売期間:2024年9月2日(月)〜

販売場所:東京マリオットホテル1階「Pastry & Bakery GGCo.」

東京マリオットホテルでは、2024年7月に開催された「カレーパングランプリ2024」に参加したベーカー・中村萌さんのQ・B・B賞最高金賞および日清製粉プレミックス賞金賞の受賞を記念して受賞作品の「シュリンプレモンカレーパン」・「南蛮カレーパン」を発売。

「カレーパングランプリ2024」は一般社団法人日本カレーパン協会主催による「今一番うまいカレーパンはどれだ?」を合い言葉にカレーパンの日本一を決める業界唯一の大会です。

今回、中村萌さんは大会スポンサー各社より提供される素材を活用したオリジナルカレーパンの創作力を競うスポンサー賞のなかから「Q・B・B賞」「日清製粉プレミックス賞」の2部門にエントリーし、見事両部門にて優秀な成績をおさめました。

Q・B・B賞最高金賞を受賞した「シュリンプレモンカレーパン」は、デザート用のチーズを使用して甘さと辛さの絶妙な味わいとエビの食べ応えを楽しめる、中村のユニークな発想が際立つ一品です。

また、日清製粉プレミックス賞金賞を受賞した「南蛮カレーパン」はカレー南蛮うどんから発想を得た和風のテイストともっちりとしたパン生地の食感が楽しいカレーパンです。

東京マリオットホテル新進気鋭の若手ベーカーによる、ユニークなアイデアが散りばめられた作品が楽しめます。

シュリンプレモンカレーパン

価格:450円

「シュリンプレモンカレーパン」はQ・B・Bの「チーズデザートソフト(瀬戸内レモン)」を使用したカレーパン。

中のフィリングのカレーは混ぜ込むチーズとのバランスを考慮し辛めに作り、チーズの甘みの後から辛さを感じられる味わいに仕上がっています。

具材にはレモンとの相性が良い食べ応えを感じられるエビをたっぷり使用!

生地は真ん中にクロワッサン生地を用いて異なる食感が楽しめるよう工夫が施されています。

一般的にはスイーツに多用される「チーズデザートソフト」を、敢えて総菜系のカレーパンに用いるというユニークな発想が光る一品です。

南蛮カレーパン

価格:380円

「南蛮カレーパン」は日清製粉プレミックスの「もちもちカレーパン用ミックス」を使用したカレーパン。

カレー南蛮うどんからインスパイアを受け、カレーパンに昇華させました。

うどんに見立ててもっちりとした食感を楽しめるパン生地で、ねぎやだしを使用し和風の味わいに仕上がっています。

カレー南蛮をイメージしたルーを包み込んでいます。

ベーカー中村萌さん

山形県出身。

2018年北陸食育フードカレッジ卒業後、東京マリオットホテルに入社。入社1年目でホテル内のフードコンペティションの優勝を勝ち取るなど入社当初から才能を発揮。

また、本年1月には山形県主催の「おいしい米粉パンコンテスト」にて準グランプリを受賞。現在は惣菜系ブレッドのレシピ開発に注力している。

「カレーパングランプリ2024」でQ・B・B賞最高金賞、日清製粉プレミックス賞金賞を受賞したパンを期間限定で提供!

「シュリンプレモンカレーパン」「南蛮カレーパン」は2024年9月2日(月)より東京マリオットホテル1階「Pastry&Bakery GGCo.」にて発売です。

客室・レストラン・ラウンジを紹介!東京マリオットホテル 徹底ガイド 客室・レストラン・ラウンジを紹介!東京マリオットホテル 徹底ガイド 続きを見る

※提供内容は変更になる場合があります。

※表示料金には、消費税が含まれています。

※画像はすべてイメージです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「カレーパングランプリ2024」受賞!東京マリオットホテル「シュリンプレモンカレーパン」「南蛮カレーパン」 appeared first on Dtimes.