「次の世代のために老人は死ななくちゃ…」前代未聞の地球温暖化×老人ホラー映画が誕生だ。『レリック-遺物-』『X』などの“老人ホラー”を超える恐怖描く『エルダリー/覚醒』より予告編映像が公開された。熱波で老人たちが覚醒するホラーだ。



記録的猛暑のスペイン、マドリード。気温は上昇を続けている。ある日、ナイアの祖父・マヌエルの目の前で祖母のロサはバルコニーから飛び降りた。その日を境にマヌエルの様子はおかしくなる。事故のショックだと悟った息子のマリオは妻の反対を押し切ってマヌエルとの同居を試みるが容体は日々悪化し、ついには家族に殺意を向けるのであった。一方その頃、ついに最高気温を記録した街は奇行を繰り返す老人たちで溢れかえっており……。

監督は『パラミドロ』(2021)に続き本作が長編2作目となるラウル・セレッソとフェルナンド・ゴンサレス・ゴメス。主演は奇抜なアイデアから国内外問わず大ヒットし、続編も製作決定している『プラットフォーム』(2019)で強烈なインパクトを残したソリオン・エギレオル。父親役に『惨劇の週末』(2000年)、『ボディ・アーマー』(2007年)、『禁じられた二人』(2017年)などで知られるグスタボ・サルメロン。

『エルダリー/覚醒』は2024年8月30日ヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマ・ロサ、新宿シネマカリテ 他 全国ロードショー。

©2022 PERSON'S FILMS / LA DALIA FILMS / ANTÍDOTO FILMS

