ËüÇî·úÃÛ¸½¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºöºÇÁ°Àþ¡¢Åà¤é¤»¤Æ°û¤à¥Ý¥«¥êÇÛÉÛ¤ä¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯²óÈòºö¤ò¼Â»Ü/ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹
·úÃÛ¸½¾ì¤Ï²°³°ºî¶È¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¶È³¦¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤Ï8·î7Æü¡¢ÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆ±¼Òºî¶È½ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºî¶È°÷¤òÇ®Ãæ¾É¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ä«Îé¤ÇÅà¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È ¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×(100gÂÞ¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô)¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²¹ÅÙ¤òºî¶È°÷¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£ÅëºÜ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ç²¹ÅÙ¤òÄ´ºº
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ(ÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî)¤¬³«Ëë¤Þ¤ÇÌó8¥«·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ç¤â·úÀß¶È¤Îºî¶È°÷¤Ï³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£·úÀß¶È¤Ç¿¦Ì³Ãæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4Æü°Ê¾åµÙ¶È¤·¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç886¿Í¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÇÌó180¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì»ÜÀß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ä¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤¬¿Í¹©Åç¤ÇÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢¾È¤êÊÖ¤·¤äíÕ¼ÍÇ®¤Ê¤É¼ÞÇ®´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ²Æ¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬Â³¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ò¿åÊ¬Êäµë¤ÎÀ¼³Ý¤±¤â¹©É×¡¢Ä«Îé¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤ò¼êÅÏ¤·ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÎäµÑ¡Ó
8»þ¤¹¤®¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«Îé¤Ç¤Ï¡¢300¿ÍÄ¶¤Îºî¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËµÙ·Æ¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£Ä«Îé¸å¤Ë¤Ï¡¢Á´ºî¶È°÷¤ËÅà¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È ¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢±ÕÂÎ¤ÈºÙ¤«¤¤É¹¤Îº®¹çÊª¤ÇÎ®Æ°À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¿ÈÂÎ¤ò¿Ä¤«¤éÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Îºî¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µ»Ø¿ô31¡î°Ê¾å¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÆü¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¡¢ºî¶ÈÁ°¤Ë¿ÈÂÎÎäµÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È°÷¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë´¶¤¸¤ë¡£°û¤àÁ°¤Ë¼ó¸µ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÎÃ¤ó¤Ç¤«¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È ¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼êÅÏ¤·
¤Þ¤¿¡¢ºî¶È½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÅ¬¤·¤¿°ûÎÁ¤Î¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È ¥¤¥ª¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î3ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò70±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê²Á¤È¤Îº¹³Û¤ÏÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤¬ÉéÃ´¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Ž¥ÅÅ²ò¼ÁÊäµë¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºî¶È½ê¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ë¤ÏÀ½É¹µ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢É¹¤Ïºî¶È°÷¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÅ¬¤·¤¿°ûÎÁ¤Ï³Ê°Â¤ÇÇã¤¨¤ë¼«ÈÎµ¡
¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÎÀ¼³Ý¤±¤â¹©É×¤·¡¢ºî¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤é¤º¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë6²ó¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤·¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤ÇÂçºåËüÇî¥ê¥ó¥°À¾¹©¶èºî¶È½êÄ¹¤ÎÃæÅçÀµ¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«Îé¤Çºî¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò¡¢À¼½Ð¤·³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡ÈÃí°Õ³ÎÇ§¤è¤·¡É¤ä¡È¿åÊ¬Êäµë¤è¤·¡É¤Ê¤É¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¡Òºî¶È½ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¹¤¯¤ÆÎÃ¤·¤¤¥È¥¤¥ì¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ë¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑ¡Ó
ºî¶È½ê¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬ºî¶È½êÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¶È¤ÇÉ¬Í×¤Ê¼êÂÞ¤ä¥¿¥ª¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤ËÊÂ¤Ö¡£°ìÈÌ¿Í¤Ï·úÀß¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹°Ê³°¤Îºî¶È°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅçºî¶È½êÄ¹¤Ï¡¢¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤ÎÌ´½§¤Ï¼êÉÕ¤«¤º¤Î¿Í¹©Åç¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç2023Ç¯4·î¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¾ì¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡¢ºî¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£²¾»öÌ³½ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Åö¼Ò¤Ç½é¤Ç¤¹¡×¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÏÆÅÄ½ÓÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öºî¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¡¢·³¼ê¤ä¹©¶ñ¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼ûÍ×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬ºî¶È½êÆâ¤Ë½ÐÅ¹¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿ÉÊÂ·¤¨¤Ç¹¥É¾
ºî¶È°÷¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£ºî¶È½êÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÎäË¼¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸½¾ì¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤ÇµÙÂ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÙ·Æ½ê¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë°ÜÆ°¼°¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤ä¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ²òÂÎ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´Ê°×·¿¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¨¥¢¡¼Q¡×¤ò·úÀß¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎDX²½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¸½¾ìºî¶È°÷¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡³£¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é²¹ÅÙÊ¬ÉÛ¤òÉ½¤·¤¿²èÁü¤¬À¸À®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ºî¶È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²¹ÅÙ¤òºî¶È°÷¤Ë¶¦Í¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ìºî¶È°÷¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ëµ¡³£¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë
¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¿¥Åª¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯¤Ï¼«¼Òºî¶È°÷¤Î¡ÈÇ®Ãæ¾ÉØí´µ¼Ô¥¼¥í¡É¤òÃ£À®¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ª¤ª¤µ¤«µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ò¡ÖÇ®Ãæ¾É¤ËÂÐ¤·¤Æºî¶È°÷¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬´Î¡×²Ï°æÁí³çºî¶È½êÄ¹¡Ó
ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¤ÎÁí³çºî¶È½êÄ¹¤Î²Ï°æÃ¤Ì¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ºî¶È½ê¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ÈÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸³¾ì¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Îºî¶È½ê¤âÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ì´Ä¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¡³£²½¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤ËÊäµë¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ä«Îé¸å¤ËÂçÄÍÀ½Ìô¤Î¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È ¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Î°Õ¼±¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î°Û¾ï¤Êµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Æ¯¤Êý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ïºî¶È»þ´Ö¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ê¤ÉÎÃ¤·¤¯¤Æºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò½½Ê¬¤Ë»È¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¯ÈèÏ«¤Î½Ð¤ë15»þ°Ê¹ß¤Ïºî¶È¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤òº£Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô»ú¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡È½ë¤¤¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤Î²¹ÅÙ¤¬40¡î¶á¤¤´Ä¶¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºî¶È°÷¼«¿È¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Î´Î¤È¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾Íè¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤µ¤²¹¤ÎÂ³¤¯¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤âºî¶È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¼Â¾Ú¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
²Ï°æÁí³çºî¶È½êÄ¹¡¢¸å¤í¤ÏµÙ·Æ¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹
·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ºî¶È°÷¼«¿È¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¤²¹¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î²Æ¾ì¤Î¹©»ö¤Ï¡¢º£¸å¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä¹©´ü¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö°ûÎÁ¤Î¤³¤Þ¤á¤ÊÀÝ¼è¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤ò¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤ë³èÆ°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£