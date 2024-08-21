ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»°ÎÝÂÇ¡õ¥Õ¥§¥óÄ¾Ã±ÂÇ¤Ç14»î¹ç¤Ö¤ê¥Þ¥ë¥Á¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¡¢ÂåÂÇ¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É·è¾¡3¥é¥ó
¡û ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6 ¡Ý 3 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º ¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÄËÎõ¤Ê»°ÎÝÂÇ¤È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃ±ÂÇ¤òÊü¤Á14»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡£3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö23¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ç¥ß¥é¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ò¿¼¡¹¤ÈÇË¤ëº£µ¨6ËÜÌÜ¤Î»°ÎÝÂÇ¡£°ì»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÆó»à°ìÎÝ¤ÇÅê¥´¥í¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤Ç4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î3µåÌÜ¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï°ìÎÝ¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«ËÞÂà¸å¡¢2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸ÍãÀþÆÍÇË¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼ê±¦Íã¡¦¥Ï¥Ë¥¬¡¼¤Î¹¥ÊÖµå¤ËÁË¤Þ¤ìµÕÅ¾¤ÎÀ¸´Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÁö¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏËÜÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¤¬6¹æ3¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓµÕÅ¾¡£ÂçÃ«¤ÏÄ¾¸å¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃ±ÂÇÊü¤Á¡¢º£·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢14»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨38ÅðÎÝÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨ÄÌ»»39ËÜÎÝÂÇ¡õ38ÅðÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤Î¡Ö40¡Ý40¡×Ã£À®¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1ÅðÎÝ1»°¿¶¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.291¡¢OPS¤Ï.991¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÄËÎõ¤Ê»°ÎÝÂÇ¤È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃ±ÂÇ¤òÊü¤Á14»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡£3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö23¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ç¥ß¥é¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ò¿¼¡¹¤ÈÇË¤ëº£µ¨6ËÜÌÜ¤Î»°ÎÝÂÇ¡£°ì»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«ËÞÂà¸å¡¢2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸ÍãÀþÆÍÇË¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼ê±¦Íã¡¦¥Ï¥Ë¥¬¡¼¤Î¹¥ÊÖµå¤ËÁË¤Þ¤ìµÕÅ¾¤ÎÀ¸´Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÁö¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏËÜÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¤¬6¹æ3¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓµÕÅ¾¡£ÂçÃ«¤ÏÄ¾¸å¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃ±ÂÇÊü¤Á¡¢º£·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢14»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨38ÅðÎÝÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨ÄÌ»»39ËÜÎÝÂÇ¡õ38ÅðÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤Î¡Ö40¡Ý40¡×Ã£À®¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1ÅðÎÝ1»°¿¶¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.291¡¢OPS¤Ï.991¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£