【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII】2025年2月11日 発売予定価格: 8,800円(通常版) 12,650円(デラックスエディション) 16,500円(創始者エディション)

2KおよびFiraxis Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC向けストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」を2025年2月11日に発売する。

本作はプレイヤーの国家が発展する過程で下された数々の戦略的な判断がそれぞれの「時代」に継承されることによって、唯一無二の文化と歴史が形作られるストラテジーゲーム。プレーヤーは、歴史に名を残した多くの伝説的指導者の内の一人となって国を統治し、人類の歴史をいくつかに区切った「時代」ごとに自国を体現する新たな文明を選択することにより、自分だけの物語を紡いでいく。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」通常版

・対応機種:PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(SteamおよびEpic Games Store)、MacおよびLinux(Steam)、Nintendo Switch

・価格:8,800円(Nintendo Switch版のみ7,700円)

※通常版にはゲーム本編が含まれます。また、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One向けデジタル版は、同じアカウントにリンクされていれば両世代機版をプレイできます。PS5向けパッケージ版に関しては、PS4®版がデジタル版のみのため両世代機対応はしておりません。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」デラックス エディション

・対応機種:PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(SteamおよびEpic Games Store)、MacおよびLinux(Steam)、Nintendo Switch

・価格:12,650円(Nintendo Switch版のみ11,500円)

※このエディションには、2025年2月6日からゲームをプレイできる早期アクセス権、「テカムセ&ショーニー パック」、発売後DLC「世界の交差点」コレクション、「デラックス コンテンツパック」が含まれています。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」創始者エディション

・対応機種:PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(SteamおよびEpic Games Store)、MacおよびLinux(Steam)、Nintendo Switch

・価格:16,500円(Nintendo Switch版のみ15,400円)

※このエディションには、2025年2月6日からゲームをプレイできる早期アクセス権、「テカムセ&ショーニー パック」、発売後DLC「世界の交差点」コレクション、「デラックス コンテンツパック」、発売後DLC「統治権」コレクションと「創始者コンテンツパック」が含まれています。創始者エディションはデジタル版のみとなっており、2025年2月28日までの期間限定販売です。

(C)2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.