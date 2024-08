■8月19日に初日を迎えた『モーツァルト!』の華やかなコスチュームで暖簾横に佇む京本

【写真】ロングヘアと凛々しいメイクの京本大我『モーツァルト!』舞台裏ショット

STARTO ENTERTAINMENT(International)公式X(旧Twitter)が、ミュージカル『モーツァルト!』で主演を務めているSixTONES京本大我の舞台裏ショットを公開した。

2002年の日本初演以来、日本のミュージカルファンを魅了し続けてきた『モーツァルト!』は、2025年に閉館を発表している帝国劇場のクロージングラインナップ作品。このたび8月19日に帝国劇場で初日を迎えた。

ヴォルフガング・モーツァルト役を演じるのは、2018年シーズンから同役を務める古川雄大。さらに、Wキャストとしてもうひとりのヴォルフガング・モーツァルトを、今回が初登場となる京本大我が務めている。

公開されたのは、赤地に金の刺繍が施されたゴージャスなジャケットを羽織り、ロングヘアと凛々しいメイクでモーツァルトとなった京本が、“京本大我さん江”と書かれた暖簾の前でほほ笑みながらポージングする舞台裏ショット。墨で描いたような虎の絵がダイナミックな暖簾には、タツノオトシゴに矢が刺さったマークが添えられている。

“The rehearsal time went by in a flash! Everyone was so kind and I sincerely appreciate the advice of my fellow cast members.”(「リハーサルの時間はあっという間でした!皆さんとても優しくて、キャストの皆さんのアドバイスに心から感謝しています」)という京本のコメントも。

「暖簾もきょももかっこいい!」といった声が続々と到着している。

舞台情報

ミュージカル『モーツァルト!』

2024年8月19日(月)~9月29日(日)

東京・帝国劇場

帝国劇場『モーツァルト!』公式サイト

https://www.tohostage.com/mozart/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/