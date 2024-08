個性豊かな作品２０点！ネッツトヨタ和歌山「Remon展」

ネッツトヨタ和歌山は、和歌山県紀の川市の障がい者就労支援施設 Remon(れもん)とコラボした作品展「Remon展」を、ネッツトヨタ和歌山 岩出店で2024年7月27日(土)〜2024年9月1日(日)まで開催中です。

ネッツトヨタ和歌山「Remon展」

期間 :2024年7月27日(土)〜9月1日(日)

時間 :10:00〜18:30

場所 :ネッツトヨタ和歌山 岩出店(和歌山県岩出市中迫67-1)

定休日:毎週火曜日・第一水曜日

Remonは、『社会で生きていく力』を育む事をモットーに、利用者の想いと力を大切にした取り組みを目指しており、野菜や果物の検品、計量、梱包作業などの施設外就労のほか、様々な画材を使って作品を制作するアトリエ活動を行っています。

今回は、就労支援施設で5人の作家が制作した作品20点を、2024年9月1日(日)まで岩出店のロビーに展示しています。

「わくわく感」があふれる、個性豊かな作品がいっぱいです。

作品をモチーフにしたクラフト付箋やポストカードなども販売しています。

【店舗概要】

名称 : ネッツトヨタ和歌山 岩出店

所在地 : 和歌山県岩出市中迫67-1

連絡先 : 0736-62-7671

