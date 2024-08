セルティックFW前田大然が週間ベスト11に選出！　リーグカップ2回戦で2ゴールを記録「勝利に導いた」

セルティックに所属する日本代表FW前田大然が、スコティッシュ・リーグカップ2回戦の『チーム・オブ・ザ・ウィーク』に選出された。20日、リーグ公式サイトが伝えている。18日に行われたリーグカップ2回戦のハイバーニアン戦に先発出場した前田は、4分にMF旗手怜央のアシストから先制点を挙げると、15分には武器のスピードを活かした形でゴールネットを揺らした。同選手は72分までプレーし、2ゴールで3−1の勝利と準々決勝進出に大きく貢献している。

