【モデルプレス=2024/08/21】JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」(ニジプロ2)から誕生したボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が、21日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」(1部:月〜木あさ9時〜11時10分/金あさ9時〜10時25分)に出演。メンバーのユウ(YU)と美 少年の浮所飛貴のやり取りが話題となっている。

◆美 少年・浮所飛貴、NEXZユウのコール&レスポンスを考案

同日、日本1st EP「Ride the Vibe (Japanese Ver.)/ Keep on Moving」を引っ提げて日本デビューを果たしたNEXZがスタジオに生出演。「ニジプロ2」を見守ってきた同番組の出演者たちと交流する中でユウは、アーティストの先輩である浮所へ「ライブを盛り上げる一言を教えてください」と質問した。そんなユウに浮所は「嬉しいですね〜!僕に聞いてくれるなんて!」とにっこり。ユウのキャラクターを踏まえて、ファンの人と一丸になれるコール&レスポンスを提案し、「ユウさんってめちゃくちゃ素敵な名前だと思うので(ユウが)『ユウ LOVE』って言ったら、ファンの人が『ME』って言います。そしてファンの人にお返しで(ユウが)『We LOVE』と言ったらファンの人が『ユウ』って言う」と説明するとスタジオからは「めっちゃいい!」と名前にちなんだ内容に歓声が上がった。ユウも「わぁ!めちゃくちゃいいです!ありがとうございます」「めちゃくちゃ使わせていただきます」と感謝。その後、スタジオメンバーで実践するとライブパフォーマンスの前に大きな盛り上がりを見せていた。このやり取りにファンからは「浮所くん流石すぎる」「海外でも使えるし会場も盛り上がるし最強のコール」と反響が続々。また、2画面で映された2人の会話する様子に「顔面国宝すぎる」「貴重すぎる2ショット」「画面割れる」「推しと推しが話してる…」といった声も寄せられていた。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】