びっくりドンキーに、日本の秋を感じる「月見」メニューが期間限定で登場!

卵黄をのせた2種のバーグディッシュと1種のサイドメニュー、そして、お月様をイメージしたマカロンコックが飾られたデザート3種がラインナップされます☆

びっくりドンキー「月見フェア」

発売日:2024年8月28日(水)

提供開始時間:10:00〜

テイクアウト・デリバリー:不可

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーが、期間限定で「月見」メニューを販売!

秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと1種のサイドメニューのほか、お月様をイメージしたマカロンコックが飾られたデザート3種が登場します。

日本の秋を味覚と視覚で愉しめる、びっくりドンキーでしか味わえない月見メニューを堪能できるフェアです☆

月見てりたまマヨバーグディッシュ

サイズ・価格:Sサイズ 1,320円(税込)/Mサイズ 1,500円(税込)/Lサイズ 1,790円(税込)

チーズトッピング:2本まで

月をイメージした卵黄がトッピングされたバーグディッシュ。

オリジナルてりやきソースの甘辛な味わいと、卵黄とたまごサラダが相性抜群です。

ベーコンエッグベネバーグディッシュ

サイズ・価格:Sサイズ 1,320円(税込)/Mサイズ 1,500円(税込)/Lサイズ 1,790円(税込)

チーズトッピング:不可

ベーコンとマッシュポテト、とろ〜り卵黄をトッピングしたバーグディッシュ。

オランデーズソースと卵黄がマッチしてマイルドなハーモニーを奏でる一品です。

月見てりたまマヨポテト

価格:740円(税込)

ポテトと相性抜群なオリジナルてりやきソースとマヨネーズに加え、お月様をイメージした卵黄とたまごサラダをかけた一品。

アルコールメニューにも合う味わいに仕上げられています。

卵黄とたまごサラダを混ぜて食べるのがおすすめです。

月見モンブランパフェ

価格:760円(税込)

特製モンブランケーキと塩キャラメルクリームを贅沢に乗せたパフェ。

マロンケーキをまるごと楽しめるような味わいのデザートです。

秋空に浮かぶまんまるお月様のようなマカロンコックがトッピングされています。

月見塩キャラメルパフェ

価格:560円(税込)

マロンと北海道ソフトクリームを一緒に愉しめるパフェ。

食後のデザートにぴったりな小さめサイズです。

マカロンコックがトッピングされた、見た目にも味にも秋を感じることができるデザートです。

ジョッキパフェ(月見)

価格:1,490円(税込)

アイスクリームやシフォンケーキなどをたっぷり使った「ジョッキパフェ(月見)」

大きなジョッキに詰め合わせた、満足感のあるマロンパフェです。

ハンバーグからデザートまで幅広いラインナップで展開される、夜空に浮かぶまんまるお月様をイメージしたメニュー。

びっくりドンキーの「月見フェア」は、2024年8月28日(水)よりスタートです☆

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降に注文の場合、10%の深夜料金が発生します

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本の秋をイメージしたバーグディッシュ、ポテト、パフェ!びっくりドンキー「月見フェア」 appeared first on Dtimes.