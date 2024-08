今夏の移籍市場で守備陣強化を目指すフラムはEURO2024にも出場した経験豊富なDFの獲得に動いているようだ。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、フラムはクリスタル・パレスに所属するデンマーク代表DFヨアキム・アンデルセンの獲得が決定的になったという。既に基本合意には達しており、近日中にも正式発表される見込みのようだ。



現在28歳のアンデルセンはこれまでにサンプドリアやオリンピック・リヨンに在籍しており、20-21シーズンにはリヨンからのレンタル移籍という形でフラムでもプレイしていた。2021年7月に現所属のクリスタル・パレスに移籍すると、同クラブではこれまで公式戦通算113試合に出場。昨季はリーグ戦全38試合全てに先発出場するなど、クリスタル・パレスの3バックの一角として絶対的な地位を築いていた。





EXCL: Fulham have tonight reached agreement in principle with Crystal Palace to sign Joachim Andersen. Compromise found on fee ~£30m including add-ons. All parties working to finalise deal for 28yo Denmark defender to join #FFC from #CPFC @TheAthleticFC https://t.co/rjXZG3uhNE