PS Storeにてセール「PlayStation Indies」開催！ 「プラネット ズー」や「テラリア」などラインナップ
開催期間：9月4日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は9月4日まで。
本セールでは、PS Storeで展開されているインディーゲームを最大70%オフで販売。対象タイトルには「プラネット ズー」や「テラリア」、「メイドインアビス 闇を目指した連星」などがラインナップされている。
□PS Store「PlayStation Indies」のページ
「PlayStation Indies」対象タイトル（一部）
プラネット ズー
価格：5,610円→3,927円（30%オフ）
□PS Store「プラネット ズー」のページ
テラリア
価格：2,547円→1,018円（60%オフ）
□PS Store「テラリア」のページ
RoboCop: Rogue City アレックス・マーフィー エディション
価格：10,010円→6,506円（35%オフ）
□PS Store「RoboCop: Rogue City アレックス・マーフィー エディション」のページ
メイドインアビス 闇を目指した連星
価格：7,920円→1,980円（75%オフ）
□PS Store「メイドインアビス 闇を目指した連星」のページ
Planet Zoo (C) 2024 Frontier Developments plc.
Published by 505 Games (and Spike Chunsoft for Japan region). (C) 2015 Re-Logic.
ROBOCOP - ROBOCOP 3 (C) 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY (C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.
(C)つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.