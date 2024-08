【PS Store:PlayStation Indies】開催期間:9月4日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は9月4日まで。

本セールでは、PS Storeで展開されているインディーゲームを最大70%オフで販売。対象タイトルには「プラネット ズー」や「テラリア」、「メイドインアビス 闇を目指した連星」などがラインナップされている。

□PS Store「PlayStation Indies」のページ

「PlayStation Indies」対象タイトル(一部)

プラネット ズー

価格:5,610円→3,927円(30%オフ)

□PS Store「プラネット ズー」のページ

テラリア

価格:2,547円→1,018円(60%オフ)

□PS Store「テラリア」のページ

RoboCop: Rogue City アレックス・マーフィー エディション

価格:10,010円→6,506円(35%オフ)

□PS Store「RoboCop: Rogue City アレックス・マーフィー エディション」のページ

メイドインアビス 闇を目指した連星

価格:7,920円→1,980円(75%オフ)

□PS Store「メイドインアビス 闇を目指した連星」のページ

Planet Zoo (C) 2024 Frontier Developments plc.

Published by 505 Games (and Spike Chunsoft for Japan region). (C) 2015 Re-Logic.

ROBOCOP - ROBOCOP 3 (C) 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP: ROGUE CITY (C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROBOCOP & ROBOCOP: ROGUE CITY are trademarks of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会

Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.