もっちりした食感！勇進「ブリハツ」

勇進は、同社で養殖したブリのハツ(心臓)を2024年7月26日(金)より応援購入サービスサイト「Makuake」にて販売開始をし、現在達成率600%を超えました。

ブリハツは、臭みがほとんどなく、コリコリした食感ともっちりした食感を楽しめる希少部位です。

勇進「ブリハツ」

本プロジェクトは、8月25日(日)まで実施。

■商品特徴

臭みがほとんどなく、コリコリした食感ともっちりした食感を楽しめる希少部位です。

心臓は血液を多く含む部分なので、ブリホルモン以上に鮮度劣化が早く市場には出回らない商品です。

朝締め後すぐに加工、-30度のアルコール凍結機にて瞬間凍結し、鮮度劣化を極力防ぐことで商品化を実現できました。

■プロジェクトの概要

1匹のブリからわずか10グラムの希少部位。

鮮度バツグンの「ブリハツ(心臓)」

実施期間: 2024年7月26日(金)〜8月25日(日)まで

URL :

https://www.makuake.com/project/arakisanchino_buri2/

商品 : ブルハツ(ブリの心臓)

<リターン>

(1)【受付終了】『40セット限定35%OFF』ブリハツ6袋

定価5,970円(税込・送料込)のところ商品価格より35%OFF

(2)【受付終了】『40セット限定35%OFF』ブリハツ4袋とブリホルモン2袋のセット

定価5,970円(税込・送料込)のところ商品価格より35%OFF

(3)【受付終了】『50セット限定25%OFF』ブリハツ4袋

定価4,370円(税込・送料込)のところ商品価格より25%OFF

(4)【販売中】『50セット限定15%OFF』ブリハツ2袋

定価2,770円(税込・送料込)のところ、商品価格より15%OFF

(5)【販売中】【追加リターン】『50セット限定20%OFF』ブリハツ4袋とブリホルモン2袋のセット

定価5,970円(税込・送料込)のところ商品価格より20%OFF

