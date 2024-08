「ストリートファイター6」Year 2追加キャラクター「テリー・ボガード」9月24日(火)参戦！ ゲームプレイ映像初公開!!

SNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズでおなじみの「テリー・ボガード」が、2024年9月24日(火)に 「ストリートファイター6」に登場する。

2022年に35周年を迎えた、カプコンが贈る対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズ。「ストリートファイター6」(PS5・PS4・Xbox Series X|S・Steam)はその記念にふさわしいナンバリング新作で、シングルプレイヤー没入型ストーリーモード「World Tour」など新要素も搭載している。

Year 2を迎え、さらに盛り上がりをみせる「ストリートファイター6」。SNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズでおなじみの「テリー・ボガード」が、9月24日(火)に 「ストリートファイター6」に登場する。

「ストリートファイター」シリーズ史上初となるゲストキャラクターの参戦に注目だ。

テリーは「餓狼伝説」(1991年)で初登場。養父を死に追いやった者への復讐のため、「キング・オブ・ファイターズ」に身を投じていくこととなる。元来より陽気な性格のテリーは、多くの人たちと交流し慕われる存在となっていく。

新たな冒険を求めて「メトロシティ」に向かったテリーは、20年ぶりにとある見知った顔の人物と出会うことに。

見知った人物は果たして誰だったのか、テリーがどんな行動をし、どんなバトルを繰り広げるのか、本作をプレイして確かめよう。

【種類豊富な必殺技とユニークターゲットコンボ】

7つの必殺技と様々なターゲットコンボを自在に操るテリーは、攻守共にバランスが良く、対戦相手としては一筋縄ではいかない存在だ。ターゲットコンボのひとつである「パッシングスウェー」は、続けてヒットする連続攻撃。前方への攻撃となる「ジャンプラリアットパンチ」と後方への攻撃となる「ジャンプニーアタック」の2種類の技に派生し、相手への判断を迷わせるトリッキーな技だ。

また、「テリー」ファンであれば誰もが知る特徴的な技も、もちろん本作に実装されている。

代表的な必殺技である「パワーウェイブ」は、拳を地面に叩きつけ、地を這う気弾を放ち、離れた敵へのけん制を可能にする。波動拳コマンド+強パンチボタンで発動すると「ラウンドウェイブ」という技になる。パンチボタンの強弱により技の動きや性能が異なるので、相手との駆け引きを楽しもう。

「クイックバーン」は、気を纏った拳でフックから打ち下ろしパンチ2連続で繰り出す技。2段目はしゃがみガードができないのでガード崩しに有効的だ。

素早く突進し相手に体当たりをお見舞いする「パワーチャージ」や、相手の飛び道具に苦戦を強いられている時に有効な「クラッシュシュート」、回転しながら飛び上がり対空技として活躍する「ライジングタックル」など、状況を打破できる技も兼ね備えている。

テリーのレベル1のスーパーアーツ「バスターウルフ」は、突きで突進してから爆発を伴う気弾を放つ技。攻撃の出が早く、発動時には無敵もあるので切り返しにも有効だ。

派手な爆発で相手を吹き飛ばす、レベル2のスーパーアーツ「パワーゲイザー」。相手にヒットした際にドライブゲージを3本消費し「ツインゲイザー」に派生が可能。ヒット後、さらにスーパーアーツゲージを1消費して「トリプルゲイザー」を放つことができ、確実に相手に大ダメージをあたえる事ができる。

レベル3のスーパーアーツ「ライジングファング」は、テリーの象徴的な技を使った連続攻撃。相手を上空に打ち上げ、気を纏った拳を打ち込む、レベル3に相応しいインパクトの大技だ。

【Outfit 2と新ステージも同時に登場】

「餓狼伝説」シリーズ最新作「餓狼伝説 City of the Wolves」に登場する、茶色のジャケットとジーンズ姿にインスパイアされたOutfit 2のテリーも登場。ワールドツアーで彼との絆をMAXにするか、ファイターコインを使って手に入れよう。

さらに新ステージも同時に配信! 「餓狼伝説」シリーズでお馴染みの「パオパオカフェ6号店」では他のSNKのキャラクターを見つけることができるかも!?

「Year 2 アルティメットパス」をお持ちの方は、9月24日(火)に「テリー」と新ステージをすぐに使用できる!

きたる9月24日(火)には是非、記念すべきシリーズ初となるゲストキャラクター「テリー」の参戦をお楽しみに!

【タイトル情報】

■「ストリートファイター6」

ジャンル:対戦格闘

CEROレーティング:C

プラットフォーム:PlayStation 5・PlayStation 4・Xbox Series X|S・Steam

プレイ人数:1〜2人(オフラインの場合)

発売日:2023年6月2日(金)



<スタンダードエディション>

■PS5

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:7,990円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



<デラックスエディション>

■PS5

ダウンロード 税込:10,490円

■PS4

ダウンロード 税込:10,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:10,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



<アルティメットエディション>

■PS5

ダウンロード 税込:12,490円

■PS4

ダウンロード 税込:12,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:12,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



