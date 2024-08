【サン・ジャシント レコメンデッド・テーストVer.】2025年9月 発売予定価格:16,500円

海外のフィギュアメーカー「AniGame」は、フィギュア「サン・ジャシント レコメンデッド・テーストVer.」を2025年9月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は16,500円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりインディペンデンス級空母のサン・ジャシントが着せ替え「レコメンデッド・テースト」の姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

ポールに腰かけるバニー衣装姿の彼女を立体化しており、露出度が高めな衣装やポールによってお尻が盛り上がる表現など、魅惑的な表現が施されたフィギュアとなっている。

「サン・ジャシント レコメンデッド・テーストVer.」

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/6スケール サイズ:全高 約280mm(台座含まず) 素材:PVC、ABS

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。