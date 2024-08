話題の新店5軒をまとめて紹介！ 極上霜降り肉のすき焼き食べ放題から「パンとエスプレッソと」の新店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 食べ放題 すき焼き十二天(東京・広尾)

2024年8月、広尾の「THE RESTAURANT」内に「食べ放題 すき焼き十二天」がオープンしました。丸の内ブリックスクエアで極上の霜降り肉のすき焼きがいただけると人気の「すき焼き十二天」が食べ放題に特化して作った新店舗です。

食べ放題 すき焼十二天 広尾 写真:お店から

2. 薪焼うなぎ 銀座おのでら本店(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆食べ放題 すき焼十二天 広尾住所 : 東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 2FTEL : 050-5593-8730

2024年7月、東京メトロ赤坂見附駅・赤坂駅からそれぞれ徒歩約4分、目抜き通りの一ツ木通りに面したところに「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」がオープンしました。

薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店 写真:お店から

3. EWIG(東京・外苑前)

<店舗情報>◆薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店住所 : 東京都港区赤坂4-2-8 カランドリエビル 1FTEL : 050-5593-4913

2024年7月、外苑前に「EWIG(エーヴィック)」がオープンしました。オーストリアの名店で修業してきたシェフが、オーストリアの美食の哲学を伝えるべくオープンしたレストランです。

EWIG 出典:Nezumouseさん

4. やきとり南(大阪・天神橋筋六丁目)

<店舗情報>◆EWIG住所 : 東京都港区南青山4-3-23 オリエンタル南青山 2FTEL : 03-6804-5942

2024年7月、「食べログ 焼き鳥 WEST 百名店」に5年連続選出され、ミシュランガイドのビブグルマンに選出された「焼鳥みなみ」が、北新地を離れ、天六の裏路地に移転オープンしました。店名は「やきとり南」とし、大人の隠れ家をコンセプトに絶品のコースを提供します。

やきとり南 出典:takuya49さん

5. パンとエスプレッソと珈琲製作所(大阪・南森町)

<店舗情報>◆やきとり南住所 : 大阪府大阪市北区本庄東1-2-4 リュクスプラス天六 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年6月、大阪の南森町駅から徒歩4分ほどの閑静なエリアに、バリスタがいれるコーヒーと毎日食べたくなるおいしいパンを楽しめる「パンとエスプレッソと珈琲製作所」がオープンしました。

パンとエスプレッソと珈琲製作所 出典:mio_25editionさん

<店舗情報>◆パンとエスプレッソと珈琲製作所住所 : 大阪府大阪市北区西天満5-3-2TEL : 06-6940-4890

文:食べログマガジン編集部

