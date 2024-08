奥田 瑛二主演！たからばこ〜守るべきもの〜」マドリード国際映画祭6部門ノミネート

2023年4月3日(月)に公開を行った俳優・奥田 瑛二さんが主演を務める短編映画「たからばこ〜守るべきもの〜」において、マドリード国際映画祭で最優秀主演賞と最優秀外国語主演賞にノミネートされ、他部門と合わせて6部門にノミネートされました。

2023年4月3日(月)に公開を行った俳優・奥田 瑛二さんが主演を務める短編映画「たからばこ〜守るべきもの〜」において、マドリード国際映画祭で最優秀主演賞と最優秀外国語主演賞にノミネートされ、他部門と合わせて6部門にノミネート。

本映画は、全国で注文住宅ブランドのFC展開を行う株式会社クレバリーホームが制作。

クレバリーホームは1997年より住宅メーカーとして日本全国、40,000棟の住宅を手掛けてきました。

そして現在、超少子高齢社会、7割に迫る共働き家庭、人生100年時代による住宅需要など、日本の住環境は大きく変化。

それら多くの家族と住宅に向き合ってきたからこそ、クレバリーホームは、家づくりにおいて“本当に大切なことは何か”を改めて考えるために、家族をテーマにした本映画の制作に挑戦しました。

本映画は、ロードアイランド国際映画祭27部門のうち「短編部門」にてセミファイナリストに選出され、マドリード国際映画祭受賞の期待も高まっています。

結果は、スペイン・マドリードで日本時間2024年9月5日(木)に開催される授賞式にて発表されます。

【マドリード国際映画祭(Madrid International Film Festival) ノミネート部門(合計6部門)】

・Best Picture of the Festival (映画祭最優秀作品賞)

・Best Lead Actor in Short Film (短編映画部門最優秀主演男優賞)

・Best Short Foreign Language Film (最優秀外国語短編映画賞)

・Best Director of a Foreign Language Film (外国語映画部門最優秀監督賞)

・Best Lead Actor in a Foreign Language Film (外国語映画部門最優秀主演男優賞)

・Best Original Screenplay in a Foreign Language Film (外国語映画部門最優秀オリジナル脚本賞)

【映画情報】

映画タイトル:たからばこ〜守るべきもの〜

公開日 :2023年4月17日(月)

尺 :30分程度

公開場所 :映画公式WEBサイト (https://www.cleverlyhome.com/sp-movie/)

全国のクレバリーホーム住宅展示場等

キャスト :奥田 瑛二、秋沢 健太朗、團 遥香、浅川 暦、五百蔵 久子、

竹内 晶子、前田 薫平、一三、鈴木 秀人

監督 :野澤 クニオ

企画・制作 :クレバリーホーム

【あらすじ】

タイルメーカーの工場長を務める浩一(68)は、最愛の妻(百合子)亡き後、家族の思い出の詰まった家にひとりで暮らしている。

一人娘・藍花(32)に「会わせたい人がいる」と言われ渋々家に帰ると、藍花の彼氏・健太(36)が待っていた。

浩一は葛藤を感じながらも「娘が選んだ人なら」と、健太にあるメッセージを託して二人の結婚を許す。

数年後、あるきっかけで実家を訪れた藍花から「家を建てることにしたから、一緒に住まないか?」と話を持ちかけられ、浩一は思い出の詰まった場所をそう簡単に離れられないと断るが…

家族を想う気持ちが家になる。

人と人、そして家族のつながりを描いたヒューマンストーリー。

【本映画における、その他のノミネート・受賞】

・ロードアイランド国際映画祭27部門のうち「短編部門」にてセミファイナリストに選出

【主なキャスト情報】

■主人公・浩一(62)役:奥田 瑛二

<プロフィール>

1950年、愛知県生まれ。

79年、映画『もっとしなやかにもっとしたたかに』で初主演。

86年『海と毒薬』で毎日映画コンクール男優主演賞、89年『千利休・本覚坊遺文』で日本アカデミー主演男優賞を受賞。

94年『棒の哀しみ』ではキネマ旬報、ブルーリボン賞など8つの主演男優賞を受賞する。

近年の出演作に連続テレビ小説「らんまん」(23年度前期/NHK)、映画『かくしごと』(24年/関根光才監督)、WOWOW連続ドラマW「完全無罪」(24年/大森立嗣監督)などがある。

■主人公の義理の息子・健太(36)役:秋沢 健太朗

<プロフィール>

1988年生まれ、秋田県出身。

近年の主な出演作に、「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』」(澤村大地役)、舞台「真・三國無双」(周瑜役)、主演映画「君から目が離せない 〜Eyes On You〜」などがある。

■主人公の娘・藍花(32)役:團 遥香

<プロフィール>

1993年、東京都生まれ。

2009年、広尾学園高等部に入学。

10年にスカウトされ芸能界に。

聖心女子大学在学中よりNTV「ZIP!」リポーターを7年間務める。

20年、デザインの専門学校を修了。

父は建築家の團 紀彦、祖父は作曲家の團 伊玖磨。

