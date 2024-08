銀座三越にて『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2024』を開催!

「ナチュラル」をテーマに、自然の中でキャンプを楽しむ様子やボタニカル柄が描かれた「くまのプーさん」の先行販売グッズやここでしか手に入らないプレゼントが展開されます☆

銀座三越 ディズニー『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2024』

期間:2024年9月4日(水)〜9月16日(月・祝)※最終日は午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越にて、2024年で4年目となる『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2024』を開催!

「ナチュラル」をテーマに、自然の中でキャンプを楽しむ様子やボタニカル柄が描かれた「くまのプーさん」のグッズが多数販売されます。

三越伊勢丹限定・銀座三越先行販売グッズはもちろん、今回のイベントでしか手に入らないプレゼントも登場。

世界的に愛され続けている、のんびりとした「くまのプーさん」の世界観が広がる会場で癒されるイベントです☆

三越伊勢丹限定販売グッズ

ここでしか手に入らない三越伊勢丹限定グッズが登場!

ショッピングバッグやTシャツ、グラスなど日常生活で大活躍間違いなしのラインナップになっています。

大きめショッピングバッグ ボタニカル くまのプーさん

価格:2,310円(税込)

たくさんのお花が描かれた、たっぷり収納できるサイズのショッピングバッグ。

「くまのプーさん」はもちろん、「イーヨー」や「ティガー」「ピグレット」もレイアウトされています。

コンパクトに折りたためる、持ち運びに便利なショッピングバッグです。

ミニグラス ボタニカル くまのプーさん

価格:1,100円(税込)

シンプルなカラーでまとめられた、ミニサイズのグラス。

表には、お花や草に囲まれた「くまのプーさん」のイラスト、裏にはハリネズミのイラストが描かれています。

にっこりとほほ笑む「くまのプーさん」の表情もポイントです。

キャラチョイ/プーさん/ビッグシルエット T シャツ・トートバッグ

グッズ名・価格:左から)

・キャラチョイ/プーさん/ビッグシルエット T シャツ 5,500円(税込)

・キャラチョイ/プーさん/トートバッグ 4,201円(税込)

緑、赤、青の気球が描かれた、「くまのプーさん」が夢の中で乗っていた気球がデザインされたTシャツ。

「ズオウ」や「ヒイタチ」を描いた、「くまのプーさん」の夢の中に登場したキャラクターがデザインされたトートバッグも展開されます。

プーさんとカンガとルーTシャツ/プーさんとカンガとルートートバッグ

グッズ名・価格:左から)

・プーさんとカンガとルーTシャツ 4,950円(税込)

・プーさんとカンガとルートートバッグ 2,750円(税込)

「くまのプーさん」と「カンガ」と「ルー」がデザインされたTシャツには、みんなで火を囲んで、焼きマシュマロを楽しんでいる様子が描かれています。

「カンガ」のポケットの中から一生懸命に手を伸ばす「ルー」のかわいい姿を落とし込んだトートバッグも注目です。

三越伊勢丹先行販売グッズ

今回のイベントで先行販売されるグッズも登場。

ぬいぐるみチャームやボトル、ポーチなど「くまのプーさん」と一緒にお出かけしたくなるラインナップになっています☆

モバイルステッカー ボタニカル くまのプーさん

価格:935円(税込)

スマートフォンのケースに挟めるサイズのステッカー。

「くまのプーさん」と「ピグレット」が仲良く抱き合っているデザイン、「くまのプーさん」と「ティガー」が座ってお話しているデザイン、「くまのプーさん」と「ティガー」、「イーヨー」、「ルー」が肩を組んでいるデザインが3枚封入されます。

100エーカーの森の仲間たちの仲の良さにほっこりするデザインのステッカーセットです。

ぬいぐるみチャーム

価格:1,980円(税込)

「くまのプーさん」のぬいぐるみチャーム。

手足を広げ、うつ伏せで寝転んでいるような姿がデザインされています。

ほころびてしまっているおしりにも注目です。

スクリューハンドルマグボトル

価格:各3,960円(税込)

種類:2種類

2種類のデザインで展開されるマグボトル。

ベージュのボトルは、頬杖をついている「くまのプーさん」のデザイン。

ピンクのボトルには、「ピグレット」と背中を合わせて座る「くまのプーさん」が描かれています。

3連ポーチ ボタニカル くまのプーさん

価格:1,925円(税込)

「くまのプーさん」デザインのポーチ3サイズセット。

たくさんのお花を抱えた「くまのプーさん」、「ティガー」や「イーヨー」、「ルー」と肩を寄せ合う「くまのプーさん」、”POOH”の”O”の文字から飛び出しているような「くまのプーさん」のデザインがアソートされます。

Sunset in the Woods

価格:481,800円(税込)

サイズ:縦42×横93.5cm

100エーカーの森で、「くまのプーさん」たちが夕日を眺める様子を描いたアート。

「クリストファー・ロビン」と「くまのプーさん」、「ティガー」と「イーヨー」が肩を寄せ合っている、温かい雰囲気のアートです。

※受注生産となります。注文後、約90日でお届けとなります

サマンサタバサグループ『くまのプーさん』コレクション

大人気のサマンサタバサグループのグッズも登場!

リュック、スマホショルダー、BOXチャームが販売されます。

サマンサタバサ ナイロンリュック

価格:36,300円(税込)

たくさんのお花を抱えた嬉しそうな表情を浮かべる「くまのプーさん」大胆にレイアウトしたリュック。

ファスナー部分に黄色が取り入れられていたりと、「くまのプーさん」らしいデザインです。

「くまのプーさん」の赤いTシャツがアクセントになっています。

サマンサタバサプチチョイス 総柄 スマホショルダー

価格:18,700円(税込)

「くまのプーさん」や「ティガー」、「イーヨー」がデザインされた総柄のスマホショルダー。

みんなでプレゼントを運んでいる様子が描かれています。

サマンサタバサプチチョイス BOXチャーム

価格:12,100円(税込)

プレゼントボックスをモチーフにしたデザインのBOXチャーム。

リボンから、「くまのプーさん」がお顔をのぞかせています。

お買いあげプレゼント

期間中、『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2024』会場にて、『くまのプーさん』の商品を一会計につき3,300円以上購入した各日先着100名に 『三越伊勢丹オリジナル くまのプーさん 日替りステッカー』を1枚プレゼント!

100エーカーの森の仲間たちの仲睦まじい様子を描いたステッカーや、お花に囲まれる「くまのプーさん」のステッカーなど、様々なデザインが展開されています。

自然を楽しむ「くまのプーさん」や100エーカーの森の仲間たちのグッズが並ぶイベント。

『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2024』は、銀座三越にて2024年9月4日(水)から9月16日(月・祝)の期間開催されます☆

※数に限りがある商品もあります

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中止となる場合があります

