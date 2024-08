『エイリアン:ロムルス』監督のフェデ・アルバレスが、ネット掲示板のRedditから「なりすまし」と誤解されてBANされてしまうという珍事が発生した。

アルバレスは自身のSNSに、アカウントがBANされたことを伝えるメッセージ画像を、「『エイリアン』のサブレディット※からBANされてしまった。どうやら自分自身のなりすましということらしい」と、泣き笑いの絵文字と共に投稿。添えられたメッセージには、次のような警告が書かれている(※サブレディット=板、スレッド、ハッシュタグなどにあたるもの)。

「あなたはr/LV426から永久的に追放されました。あなたの投稿はコミュニティのルールに違反しています。あなたは投稿やコメントができなくなりますが、閲覧や登録は引き続き可能です。

モデレーターからの注意事項:

なりすまし

この追放について質問がある場合は、このメッセージに返信してモデレーター・チームにコンタクトしてください。

Redditスタッフからの注意喚起:このサブレディットからの追放を回避するために別のアカウントを使用した場合、コンテンツポリシー違反と見なされ、あなたのアカウントがサイト全体で凍結される可能性があります。」

Got banned from the ALIEN subreddit for apparently trying to impersonate, myself.