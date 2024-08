【ウノ ちいかわ】11月 発売予定価格:1,540円

エンスカイは、カードゲーム「ウノ ちいかわ」を11月に発売する。価格は1,540円。

本商品は、子供から大人まで楽しめるカードゲーム「UNO(ウノ)」をちいかわ仕様にしたもの。通常の「UNO」が楽しめるほか、オリジナルのスペシャルルールカード「流れ星」を4枚収録しており、一味変わった「UNO」を楽しめる。

スペシャルルールカード「流れ星」は、このカードが出ると全員が一斉に好きな願い事を3回唱え、唱え終えるのが一番早かったプレーヤーは手札からカードを3枚選び、引き札の一番下に戻すことができる。その後、「流れ星」を出したプレーヤーが好きな色を宣言して、ゲームが再開となる。

UNO TM and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. (C)2024Mattel.

(C)nagano / chiikawa committee