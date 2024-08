「成長速度は遅く見えるかもしれないが…」NMIXX（エンミックス）に注目せざるを得ない理由

K-POPガールズグループのNMIXX(エンミックス)が上昇気流に乗った。

【写真】幼少期からレベチ…NMIXX・ソリュン

NMIXXは8月19日に3rdミニアルバム『Fe3O4: STICK OUT』とタイトル曲『See that?』を発表した。

新譜にはタイトル曲をはじめ『SICKUHH (Feat. Kid Milli)』『Red light sign, but we go』『BEAT BEAT』『Moving On』『Love Is Lonely』の計6曲が収録された。

『Fe3O4: STICK OUT』は2ndミニアルバム以来、約7カ月ぶりに披露された新作だ。前作に続き、磁性物質の化学記号で名付けられた。2つ以上のジャンルを融合し、1曲で多彩な魅力を感じさせる彼女たちだけの「ミックスポップ(MIXX POP、2種類以上のジャンルを1曲に混ぜること)」を根気よく続けている。

ベールを脱いだタイトル曲『See that?』は、グルービーなリズム基盤のオールドスクールヒップホップとカントリージャンルが調和し、NMIXXだけの魅力が引き立つ曲だ。

(写真提供=JYPエンターテインメント)NMIXX

実力派グループとして注目されているという点も、NMIXXの成長を期待させる部分だ。彼女たちは音楽番組だけでなく、パフォーマンスビデオ映像、各種祝祭などでも格別なライブの実力を誇って注目された。

今春に大学祝祭のステージでしっかりとしたライブの実力を認められたNMIXXは、今回のアルバムで確実な「一撃」を与えるか注目される。

カムバックを控えてリーダーのヘウォンは、今回のアルバムを「星のように光り尖っていて、深く刺さる作品」と定義し、「多くの方にそれだけ強いインパクトと響きが伝わってほしいという願いを込めた」と話したりした。

勢いに乗ったNMIXX

デビュー3年目にしてNMIXXは、ミックストピア(MIXXTOPIA)に向かって進む世界観と「ミックスポップ」という固有の音楽的な世界観を構築するなど、個性的なガールズグループとして定着した状態だ。

(写真提供=JYPエンターテインメント)NMIXX

2022年2月にデビューしたNMIXXは、デビュー曲『O.O』と2ndシングルのタイトル曲『DICE』でミックスポップを相次いで披露し、存在感を示した。

特に2023年3月にリリースした1stミニアルバム『expérgo』で、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」チャートインに成功し、5月と6月に展開したデビュー初の海外単独ショーケースツアー「NICE TO MIXX YOU」でグローバルな活躍を予感させた。

今年1月にはタイ・バンコクで開かれた「第33回ソウル歌謡大賞」で本賞を受賞し、成長の勢いを証明。直ちに展開したタイトル曲『DASH』と『Soñar』でダブルヒットに成功した。特に『DASH』は音楽番組『M COUNTDOWN』(Mnet)で初めて1位のトロフィーを抱かせた。

NMIXXはカムバックの勢いに乗って、来る10月4〜6日にはソウル奨忠(チャンチュン)体育館で2回目のファンコンサート「NMIXX 2ND FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB」を開催する。

(写真提供=JYPエンターテインメント)NMIXX

それに先立ってソウル、香港、台北、マカオでデビュー初のファンコンサート「NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY」の公演8回を成功させた。また、海外大型音楽フェスティバルであるイタリア・ミラノでの「I-Days」と英ロンドン「ブリティッシュ・サマー・タイム・フェスティバル」のステージに上がり、グローバルな活動に青信号を灯した。

初のファンコンサートと各種フェスティバルで舞台経験を積み、自分たちの存在感を大きくしていったNMIXXだけに、念願としていた単独コンサートとワールドツアーを実現する日もそう遠くなさそうだ。

とあるK-POP界の関係者は「NMIXXは他の第4世代ガールズグループに比べて成長速度は遅く見えるかもしれないが、しっかりした実力を土台に着実に認知度を積み上げているという点は、チームの生命力を持続させることができる強みになるだろう」とし、「先輩グループであるTWICEやITZYのようにグローバルな舞台に出れば、現在よりもさらに大きな成長の振幅を見せてくれると期待される」と話した。

◇NMIXXとは?

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。