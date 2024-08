『バットマン：アーカム・シャドウ』ゲームプレイトレイラーが公開 ─ 「アーカム」シリーズでおなじみのアクション

ゲーム『バットマン:アーカム』シリーズの正式な新作『バットマン:アーカム・シャドウ』より、初となるゲームプレイトレーラーが発表された。「アーカム」シリーズでおなじみの戦闘、滑空、グラップリング、探索、ステルスからのテイクダウン、捜査ビジョンなどのアクションを見ることができる。イベント「gamescom 2024」にてお披露目となった。

また、発売時期は2024年10月となるというアップデートも得られた。

『バットマン:アーカム・シャドウ』は、CamouflajとOculus Studiosが、Warner Bros. Interactive Entertainment、DCとのパートナーシップによって開発した、名作「アーカム」シリーズの画期的な新章となる、Meta Quest 3独占タイトル。

本作では、プレイヤー自身がバットマンになることができる。破壊的なパンチを放ち、屋上から屋上へと滑空して敵に飛びかかり、影に紛れて去っていく。Camouflajは、『バットマン:アーカム・アサイラム』とその複雑に絡み合ったレベルデザインに着想を得て、「アーカム」シリーズのコアとなるゲームプレイをVRに合わせて再構築した。

ゴッサム・シティを救うため、バットマンのあらゆる能力をマスターしよう。『バットマン:アーカム・ビギンズ』と『バットマン:アーカム・アサイラム』の間の出来事を描く本作で描かれるのは、若く自信に満ちたブルース・ウェイン。新たな犯罪者ラットキングとそのカルト的信者たちと対決する。

『バットマン:アーカム・シャドウ』は2024年10月発売予定。

The post first appeared on .