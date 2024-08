「となりのMr․パーフェクト」出演チョン・ヘイン、約1年ぶりの日本ファンミーティング決定！10月に横浜で開催

俳優のチョン・ヘインの日本ファンミーティングが決定した。20日、チョン・ヘインの日本公式サイトを通じて「2024 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FALLING WITH YOU〜」の開催が発表された。同公演は、約1年ぶりとなる日本でのファンミーティングで、10月20日(日)にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われる。タイトル「FALLING WITH YOU」にあるように、彼の魅力にさらにどっぷりとハマってしまうようなファンミーティングになる予定で、早くもファンの期待を集めている。

公演のチケットは9月2日(月)より順次、先行受付が開始となる。さらに、HAEINESS JAPAN先行およびFNCオフィシャル先行にてチケットを購入した人の中から、終演後の「ハイタッチ会」に抽選で合計1,000名が招待される。チョン・ヘインは現在、Netflixでも配信中のtvNドラマ「となりのMr․パーフェクト」に出演中。相手役のチョン・ソミンと共に披露するラブストーリーで人気を博している。また、9月13日に韓国で公開予定の映画「ベテラン2」ではファン・ジョンミンと共演。同作は、悪い奴は最後まで捕まえるベテラン刑事のソ・ドチョル(ファン・ジョンミン)率いる凶悪犯罪捜査隊に、新米刑事のパク・ソヌ(チョン・ヘイン)が合流し、世界を騒がせた連鎖殺人犯を追うアクション犯罪捜査劇だ。