Æñ¤·¤¤¥¤¥³¡¼¥ëÌÌÇò¤¤¡©·§ËÜ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óGC¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤â¥¹¥¤¥Ã¥ÁON
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤«¤é·§ËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤òË¬Ìä¡£·§ËÜ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¼ã¼ê½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ò¸«»ö¤ËÂÇÇË¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê186¥ä¡¼¥É¡Ë¤À¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤ä¤äÃ»¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Î»Ä¤ê50¥ä¡¼¥É¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¤Ä¤ÞÀè²¼¤¬¤ê¤Î¥é¥Õ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÂÇµå¤Ï¥«¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ó¤½¤Ð2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¥Ñ¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡×¡£¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÄ¾Á°¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Ìë¤ËÂçºå¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ò½ª¤¨¡¢Ä«¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç·§ËÜÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ì¤Ð¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¢£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î·§ËÜ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óGC¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡á¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¡ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥³¡¼¥¹¤À¡£»ÖÍ¦µ±¡Ê¤·¤æ¤¦¡¦¤¢¤¤é¡Ë»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ä©Àï¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç100ÀÚ¤ê¤Ê¤é¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ·§ËÜ¤òË¬¤ì¤¿¡£Ê¡²¬¤äº´²ì¤Î¤è¤¦¤ÊJ1¥¯¥é¥Ö¤¬·§ËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ñ¸«¡Ê¹â¹»¡Ë¤Î»þ¤Ï¡¢¤è¤¯»î¹ç¤ÇÍè¤¿¤è¡£ÂçÄÅ¤ä·§ËÜ¹ñÉÜ¤È¤«¤Í¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËËÜÍè¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óGC¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¾åÅÄÅí»Ò¡¢ÍÂ¼ÃÒ·Ã¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤âÎý½¬¤ËË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¸©¹ç»Ö»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à4¾¡¤òµó¤²¤¿21ºÐ¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢»ÖÍ¦»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ì¾¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò°é¤ó¤ÀÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤âÂÀ×¤ò¤·¤ë¤·¤¿¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ç£Ã¤È¤Ï
¡¡¢¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¡¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î±×¾ë·§ËÜ¶õ¹Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡£·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼²Ï¸¶3838¤Î4¡£096¡Ê279¡Ë3300¡£
¢£Ì¾Êª¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óGC¤ÎÌ¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤À¤´½Á¡×¤À¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤äÎ¤°ò¡¢ÌýÍÈ¤²¤Ê¤É¤¬¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤´ÈÓ¤È¾®È¤¬ÉÕ¤¤¤¿Äê¿©¤Ï1380±ß¡¢¤¢¤¸¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¤·¤¿¸æÁ·¤Ê¤é1850±ß¤À¡£
¡¡Æù¸ü¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Öµí¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥Äê¿©¡×¡Ê2300±ß¡Ë¤â¸åÈ¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ
¢£Ï¢ºÜÆÉ¼Ô¤ËÆÃÅµ
¢¡ÆÃÅµ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê½é²ó¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇ¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬8·îËö¤Þ¤Ç¡ÖÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±Å¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø£´ÈÖ½Ð¸ý¤¹¤°¡Ë¡á£°£¹£²¡Ê£·£µ£³¡Ë£¹£°£³£³¡£ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÉÊ¤À¡£
¢¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤è¤·¤È¡Ë¡¡
¡¡£±£¹£¸£²Ç¯£¶·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®½Ð¿È¡£Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â¤ò·Ð¤Æ£ÃÂçºåÆþ¤ê¡£¿À¸Í¤äÀîºê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ë£²£°£±£°¡¢£±£´Ç¯¤È£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»£¶£°»î¹ç¡¢£¶ÆÀÅÀ¡££²£±Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£