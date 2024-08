声優の田中敦子さんが2024年8月20日に死去した。所属事務所のマウスプロモーションおよび実子で声優の田中光さんが発表した。61歳だった。

「こんなに自慢の母を持つことができ、本当に幸せです」

田中さんは、「ジョジョの奇妙な冒険」のリサリサ、「攻殻機動隊」シリーズの草薙素子役などで知られる声優だ。洋画では、ニコール・キッドマンさんらをはじめとする吹き替えも担当している。

マウスプロモーションは20日、「弊社所属俳優 田中敦子 儀(61歳) 病気療養中のところ薬石効なく令和6年8月20日永眠いたしました ここに生前の御厚誼を深謝し謹んでご報告申し上げます」と報告した。

田中さんの息子で声優の光さんは、「令和6年8月20日、私の実母であります声優 田中敦子が永眠いたしました」として、感謝をつづった。

これまで親子関係については明かしておらず、「このような形で親子関係をお伝えすることとなりまして、非常に残念でなりません」ともしている。

「本人の意向により具体的な病名は伏せさせていただきますが、 約1年に及ぶ闘病生活も含め、真面目で凛々しく、ちょっぴりお茶目な、 田中らしい人生だったように思います。こんなに自慢の母を持つことができ、本当に幸せです」と振り返り、「尊敬する女優 / 声優であり、愛するお母さんへ愛を込めて」と結んだ。

「唯一無二のキャラクターである"少佐"を静謐で力強い魅力にあふれた存在感で演じられました」

数多くの人気作に出演してきた田中さんの訃報には、惜しむ声が相次いでいる。

「攻殻機動隊」公式Xは「アニメ『攻殻機動隊』シリーズにおいて、主人公・草薙素子役を演じられた田中敦子様が逝去されました。田中敦子様は1995年公開の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』以来、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPELEX』など、数多くの『攻殻機動隊』シリーズにおいて、唯一無二のキャラクターである"少佐"を、静謐で力強い魅力にあふれた存在感で演じられました。心より感謝の意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と感謝をつづった。

「呪術廻戦」アニメ公式Xは「アニメ『呪術廻戦』で『花御』役を演じ、生命を吹き込んでくださいました田中敦子さまがご逝去されました。ここに謹んでお悔やみ申し上げますとともにご冥福を心よりお祈り申し上げます」とした。

「ジョジョの奇妙な冒険」公式Xは、田中さんが演じたリサリサのイラストを添え「田中敦子さんが演じるリサリサ先生は凛としていて、かっこよくて、とにかく素敵でした。ご冥福をお祈りいたします」とした。

スマホアプリ「Fate/Grand Order」公式Xは、「『Fate/Grand Order』におきまして、カーミラ、荊軻、メディアを演じていただいておりました田中敦子さんのご訃報に驚きを隠しきれません。本作へのご出演に感謝を申し上げるとともに、心からご冥福をお祈りいたします」とした。

田中さんが主人公・フリーレンの師匠で大魔法使いフランメを演じた「葬送のフリーレン」公式Xは「アニメ『葬送のフリーレン』のフランメ役・田中敦子さんが2024年8月20日に逝去されました。『葬送のフリーレン』へのご出演とその演技に改めて御礼をお伝えすると共に、ご冥福を心よりお祈り申し上げます」としている。

「最期まで、美しくて、カッコ良くて、優しくて、素敵だったあっちゃん 良く頑張ったね」

田中さんと共演した声優をはじめとする著名人からも悲しむ声が相次いでいる。

田中さんの代表作でもある「攻殻機動隊」で共演した声優の山寺宏一さんは、「田中敦子さんはかけがえのない友人でした 悲しくて悲しくて仕方ありません」とつづり、「攻殻機動隊では沢山の思い出があります もう『少佐』と呼べないんだね 10日前、直接話せて嬉しかった 最期まで、美しくて、カッコ良くて、優しくて、素敵だったあっちゃん 良く頑張ったね ありがとう!」と呼びかけた。

朴璐美さんは「田中敦子さんの訃報 信じることができず 涙が止まりません... デビュー作ブレンパワードから アニメ・吹き替え・イベント 様々な場所でご一緒させて頂きました。ずっとずっと綺麗で ずっとずっと皆のマドンナで 私も憧れていた一人です。敦子さん...早すぎます...」と悲しみをつづっている。

井上和彦さんは、「稽古中に一瞬凍り付いた。今日は稽古ここまでにしましょう。と・・・。田中敦子さん、あっちゃん!あなたがスタジオにいるだけで華やぎました。みんなから愛されたあっちゃん。ありがとう。ご冥福をお祈りします。悲しいよ」と別れを惜しんだ。

「大乱闘スマッシュブラザーズ」などを手がけたゲームデザイナー・桜井政博さんは、「田中敦子さんが亡くなられたとうかがいました。当方『スマブラ』におけるベヨネッタの声でお世話になっておりました。ご冥福をお祈りします...」とした。

T.M.Revolutionの西川貴教さんは、「田中敦子さん、これまでも、これからもずっとファンです。公私混同で西川貴教としての1st、2ndツアーの映像にご出演いただけたことは、僕の一生の宝物です。本当にありがとうございました」とした。