今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/8/21
「BCNランキング」2024年8月5日から11日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPad 10th Gen Ascend Trifold Case Forest Green
（Electronic Silk Road）
2位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
3位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
5位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
6位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
9位 Redmi Pad SE Cover ホワイト
BHR7652GL（Xiaomi）
10位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPad 10th Gen Ascend Trifold Case Forest Green
（Electronic Silk Road）
2位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
5位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
6位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
9位 Redmi Pad SE Cover ホワイト
BHR7652GL（Xiaomi）
10位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。