µÈ½»¤é¤¬¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤ò¹ðÇò¡ÖÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¿Í¤è¤ê¤â¡Ä¡×
¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¤ÈµÈ½»¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈµÈ½»¤ÎÈÖÁÈ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍË24:15¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬8·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£½Ð±é¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¾®äØÀéË¡¢MINAMO¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¿·´ë²è¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡©ÊÐ¸«¡©¡Á¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡Á¡×¤ò¼Â»Ü¡£³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Î»ýÏÀ¤òÄ´ºº¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ýÏÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¸òºÝÃæ¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ë¤È·ö²Þ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¾®äØ¤«¤é¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÃË¤Ã¤Æ¥¤¥é¥Á¡Ê¤¹¤°²×Î©¤Ä¿Í¡ËÂ¿¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤·¤Æ¾®äØ¤Ï¡ÖÇØ¤¬¾®¤µ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¥¥ì¤ë½Ö´ÖÁá¤¤¤Í¤ó¡£ÃÓÇµ¤á¤À¤«¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡¢¹«¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ØÆâÃÒÂ§¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¿Í¤è¤ê¤â¡¢ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤½÷¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÈ½»¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ç¡¢¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò²¿¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤¤½÷¤Ï±ó²ó¤·¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾®äØ¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê±ó²ó¤·¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ï¡Ë¼ã¤¤¤È¤¤Ï²Ä°¦¤¤¤«¤é°ì½Ö¥¤¥±¤Æ¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢30¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¥Ü¥í¥«¥¹¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉ¾²Á²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸åÆ¬Áß¤¤à¤·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¾®äØÀéË¡¢MINAMO¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¿·´ë²è¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡©ÊÐ¸«¡©¡Á¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡Á¡×¤ò¼Â»Ü¡£³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Î»ýÏÀ¤òÄ´ºº¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ýÏÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¿Í¤è¤ê¤â¡¢ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤½÷¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÈ½»¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ç¡¢¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò²¿¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤¤½÷¤Ï±ó²ó¤·¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾®äØ¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê±ó²ó¤·¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ï¡Ë¼ã¤¤¤È¤¤Ï²Ä°¦¤¤¤«¤é°ì½Ö¥¤¥±¤Æ¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢30¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¥Ü¥í¥«¥¹¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉ¾²Á²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸åÆ¬Áß¤¤à¤·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£