これぞベストオブ辛味噌ラーメン！ 辛さとうまさの共存をご体験あれ

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんがおすすめする恵比寿の「つなぎ」。朝ラーメンのファンも多い人気店が作る、辛味噌ラーメンとは?

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

今年で11周年を迎えた人気店で味わう、辛くてうまい“味噌らぁ麺”

白字で刻まれた店名が、漆黒の器に映える

山本さん

飲んだあとに染み渡る感じがいいです。こだわりの味噌を使ったラーメンは、また食べたくなります。

恵比寿の東公園、通称タコ公園のすぐそばにある“らぁ麺屋”

食べログでも高評価の店が数多あるグルメな街・恵比寿。タコのデザインの滑り台がユニークな恵比寿のオアシス、通称“タコ公園”の周辺は、恵比寿の中でも人気飲食店が点在する激戦区。その一角でのれんを掲げるのが「恵比寿 らぁ麺屋 つなぎ」だ。

恵比寿駅から徒歩3分。人との繋がりやご縁を大切にしたいという思いが店名の由来に

山本さん

恵比寿で締めにラーメンを食べたいな、と思ったときに寄ったのが最初でした。

ウッディな店内で女性でも入りやすい。黒烏龍茶が飲み放題のサービスもうれしい

創業は2013年。店主は和食店や中華料理店などで修業を積んだのち、中華料理店で麺場を任されたことをきっかけにラーメン店を出店。当時、恵比寿に有名なラーメン屋はあったが味噌ラーメンがウリの店が少なかったことに着目し、濃厚な味噌ラーメンをメインに据えることに。味噌ラーメンに加え、毎月2種類の限定麺が登場したり、7時から“朝ラー”を提供したりと、客を飽きさせない提案が評判となっている。

本部長の蓑輪寿人さん

「意外と思われるかもしれませんが、朝から行列の日もあります」と話す、本部長の蓑輪さん。“朝ラー”人気はもちろん、最近は女性客も多いそうで、紙エプロンやヘアゴム、黒烏龍茶まで用意されている。行き届いたホスピタリティにうまい味噌ラーメンが食べられるとなれば、この人気にも納得である。

「辛味噌ラーメン」の作り方やいかに?

山本憲資さんをとりこにしたのが、名物の味噌ラーメンをアレンジした「辛味噌ラーメン」だ。

6種類の味噌をブレンドした自家製味噌

味の要となる味噌は、熟成黒味噌や仙台味噌など6種類をブレンド。そこに青森県産のにんにくなど8種類の香味を調合し、コク深い味わいに仕上げている。

濃厚なスープと相性抜群の自家製の中太麺を使用

麺を茹でる。時間は本部長の蓑輪さんにお任せ

茹で上がったら丁寧に、しっかりお湯を切る

豆板醤やハバネロ唐辛子などをブレンドした特選唐辛子

こだわりのスープと混ぜ合わせる

スープは鶏、豚、野菜、椎茸、鰹と昆布でとった和出汁を合わせて約15時間煮込む。味噌を溶いたスープに、独自でブレンドした特選唐辛子ペーストで辛みをプラス。

真っ赤なスープに麺を投入

シャキシャキのもやしがどっさり!

辛いスープと相性がいいひき肉、ニラを添えて

麺が隠れるくらい、たっぷりのもやしをのせ、ひき肉、ニラを丁寧に盛り付けていく。このバランスが絶妙で、辛さだけではないおいしさを生み出すアイテムになる。

仕上げは粉唐辛子と糸唐辛子で、完成



仕上げの唐辛子も、粉と糸を両方使うこだわりよう。パンチの利いたウマ辛な味わいが病みつきになる逸品の完成だ。

味噌のコクに程よい辛さがクセになる! 麺もしっかりうまい

「辛味噌ラーメン」1,000円

テーブルに運ばれてきた「辛味噌ラーメン」は粉唐辛子に覆われて、表面が真っ赤っか! 見るからに辛そうで、激辛好きの心を躍らせる。辛さは1から3までを選べて2辛までは無料(3辛はプラス500円)。単純に辛さが2倍になるわけではなく「1辛の4倍が2辛、2辛の10倍が3辛になります。2辛でも相当辛いので、3辛はかなりの激辛好きにしかオススメしません(笑)」と蓑輪さん。

麺には国産小麦粉にタピオカ粉を混ぜて、もちもちで噛みごたえのある食感に仕上げている

山本さん

結構太めの麺で、これまた味噌に合うなぁと。

うまみと辛みが凝縮したスープ。締めのご飯で「チーズリゾット」(300円)にかけて食べるのもオススメだとか

スープが染み込んだ具材が辛ウマで後を引く

山本さん

たっぷりのもやしがこれまた味噌に合い、食べごたえがあります。辛さに強い方は、3辛で大量の発汗をぜひ!

「つなぎ」の限定麺にも引かれる!

季節限定の「冷やし担々麺」は食べ逃すべからず

「冷やし担々麺〜ゴマ味噌仕立て〜」1,250円

夏季限定の「冷やし担々麺」は、年に数回登場する担々麺を冷やしバージョンにアレンジ。デフォルトの辛さは控えめで、自家製のラー油で好みの辛さに調整していただくスタイル。ピリ辛仕立てのゴマ味噌タレとシコシコの自家製平打ち麺が好相性な逸品だ。

ゴマ味噌だれとの絡みがいい平打ち麺

山本さん

限定麺(辛ニラそば)にはまっていました。その時にしか出合えないメニューなので、食べ逃しなく!

店主の発想力豊かなアイデアとこだわりが注がれた「つなぎ」の辛味噌ラーメン。辛さレベルが選べるので、辛いものが苦手な人も得意な人もそのおいしさを堪能することができる。



にんにくと唐辛子をたっぷり使った一杯は、夏バテ対策にも最適だ。辛くてうまい味噌ラーメンを食べて、この夏の猛暑を乗り切ろう。

<店舗情報>◆つなぎ住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-4-1 アーバンハウス 1FTEL : 050-5872-6450

※価格はすべて税込。

撮影:長尾真志

文:坂井あやの、食べログマガジン編集部

