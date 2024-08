世の中には「イヌ派・ネコ派」という言葉があるように、イヌを好きな人とネコを好きな人の間には性格的な違いがあるという考えが一般的です。新たな研究でも、イヌを飼う人とネコを飼う人では性格が異なっていることが明らかになりました。Full article: Unleashing the Personality Divide: Resilience in Dog Owners, Neuroticism in Cat Owners

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08927936.2024.2378592Personality may predict pet ownership - JCU Australiahttps://www.jcu.edu.au/news/releases/2024/august/personality-may-predict-pet-ownershipYour Choice of Pet Could Predict What Kind of Personality You Have : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/your-choice-of-pet-could-predict-what-kind-of-personality-you-haveオーストラリアにあるジェームズクック大学の心理学者であるジェシカ・オリバ氏とリア・ミシェル・ベインズ氏は、ネコとイヌのどちらをペットとして飼うのかという選択により、その人の性格を予測できるのではないかと考えて研究を行いました。オリバ氏は、「イヌを飼うことはコロナ禍のロックダウンのような長期にわたる隔離期間中、1人暮らしをする人々の孤独感の軽減と関連していました。これは、イヌの飼い主のレジリエンス(回復力)が高いことを示唆しています。そこで私たちは、イヌあるいはネコを飼うことが、その人の性格特性とレジリエンスを予測するのかどうかを調査しました」と述べています。研究ではイヌの飼い主、ネコの飼い主、どちらも飼っていない人を含む329人を対象にオンライン調査を実施し、人口統計的な質問や性格に関する質問に回答してもらいました。性格特性は開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症的傾向の5つの次元でパーソナリティを分類するビッグファイブに基づいて調査され、研究チームはイヌを飼っている人とネコを飼っている人の違いを分析しました。調査の結果、年齢や性別を調整した後でも、イヌの飼い主はより高いレジリエンスを示し、ネコの飼い主はより高いレベルの神経症的傾向を示しました。オリバ氏は、「イヌの飼い主のレジリエンスが高いことが、ロックダウン中にイヌを飼っていない人よりも孤独感が少なかった理由かもしれません」と述べています。この結果は、ネコの飼い主にとって明るいニュースではないかもしれません。しかし、今回の研究はネコの飼い主とイヌの飼い主に現れた性格の差を発見しただけであり、両者の間に性格の違いがある理由については不明なままです。イヌを飼うことを通じて飼い主のレジリエンスが養われたり、ネコを飼うことで神経症的傾向が強まったりする可能性もありますが、その逆である場合もあります。つまり、もともとレジリエンスのある人はイヌを飼おうとする傾向が強く、神経症的な傾向を持つ人はネコを飼いたがる傾向が強いという可能性です。オリバ氏は、「興味深いことに、特定の動物を飼育するかどうかが、遺伝子によって左右されるという考えを支持する証拠があります。動物の飼育は遺伝子に由来する性格特性に影響を受けており、性格特性と特定の動物を飼育する傾向の両方が遺伝するのかもしれません」とコメントしました。科学系メディアのScience Alertは、過去の研究ではネコを飼うことによる感情的な負担はイヌを飼うことよりも少ないため、ネコの方が飼いやすいことが示されたと指摘。ストレスを感じやすかったり自己認識が強かったりする人はネコのような自立したペットが適しており、責任感が強く感情的な投資を楽しめる人はイヌが適しているかもしれないと述べています。しかし、当然ながらペットを飼うことには大きな責任が伴うため、性格的に合っているからといって軽い気持ちでペットを飼い始めるのは避けるべきです。オリバ氏は、「ペットを飼うという決断は、その動物が一生を終えるまで面倒を見るというコミットメントとその動物の福祉を第一に考え、常に熟考されるべきものです」と注意を呼びかけました。