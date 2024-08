O.Z.Y.K.I.Xがデザイン！United Athle「TT兄弟ラップTシャツ」チョコレートプラネットコラボ

United Athleが、お笑いコンビ、チョコレートプラネットとのコラボレーションを実現させ、オフィシャルグッズとしてTT兄弟ラップTシャツを数量限定で発売します。

United Athle「TT兄弟ラップTシャツ」

■販売情報

発売日 : 2024年8月25日(日曜)10時より先着順

販売URL :

CHOCOPLA CLUB

価格 : 6,000円(消費税込)/送料別途

デザインは、様々なヒップホップアーティストを描く事で名を馳せている謎に包まれた人気アーティストO.Z.Y.K.I.X(オージーキックス)が担当し、吉本興業のECサイトで販売される。

■United Athle(ユナイテッド アスレ)

『豊富な種類と確かな品質』

90年以上の歴史が語るヘヴィーデューティーなものづくりへのこだわり。

タフでなければ、製品ではないという創業からの伝統。

シンプルなものだからこそ、製造工程から素材・デザインまでこだわり抜く姿勢。

Tシャツをはじめとする160を超えるバリエーションや選べる楽しさと高い品質を誇る、シンプルでこだわりの詰まったブランク(無地)アパレルブランド。

■チョコレートプラネット

松尾駿と長田庄平からなるお笑いコンビ。

2006年結成。

キングオブコント2008、2014、2018ファイナリスト。

2015年NHK新人お笑い大賞受賞。

IKKOや和泉元彌のモノマネ、TT兄弟やMr.ParkaJr.といったキャラク夕ーコントをきっかけにブレイク。

多くのCM出演やレギュラー番組を抱える傍ら、YouTubeでも活躍。

チャンネル登録者数は216万人と芸人屈指の人気を誇る。

■商品詳細

CHOCOLATE PLANET × 5942-01 6.2oz. Premium T-shirt

“T”を探した先にたどり着いたUnited Athleの“T”シャツ

-以下チョコレートプラネットよりコメント-

チョコレートプラネットがブレイクするきっかけにもなったキャラクタ一・TT兄弟をモチ一フに本格的なラップTを製作しました。

自身のファッションや音楽のカルチャーの背景から、また先輩芸人のとにかく明るい安村さんからいただいたラップTシャツが参考になり、ラップTの製作に至りました。

デザインは安村さんと同じO.Z.Y.K.I.X(オージーキックス)さんに依頼しました。

Tシャツは自分を映し出すもの。

どんなカルチャーが好きかにじみ出るアイテム。

このコラボTを着る人は“TT兄弟がすきなんだぞ”という覚悟を持って着てもらいたい。

