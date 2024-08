宅配型トランクルーム「minikura」と連携！アクシス「ce-fit(セフィット) 4次元収納」

アクシスは、寺田倉庫が展開する宅配型トランクルーム「minikura」と連携し、「ce-fit(セフィット) 4次元収納」サービスを提供します。

アクシス「ce-fit(セフィット) 4次元収納」

サービス名: ce-fit(セフィット) 4次元収納

提供開始日: 2024年8月28日(水)

料金 : 製品代に含まれる(但し、2年間でかつ出し入れ回数制限もあり)

申込方法 : 購入頂いた際のメールアドレスでce-fit4Dユーザー登録

URL :https://4d.ce-fit.com/

可動間仕切収納の扉をひらく

■「ce-fit(セフィット) 4次元収納」について

「ce-fit(セフィット) 4次元収納」は、同社が提供する「ce-fit(セフィット)」の可動間仕切収納と自在間仕込収納に、家ナカの限られた収納空間からつながるシステムで、バーチャル空間に移動させるようにモノを預けることができる機能が付いた、全く新しいサービス付きの収納家具です。

収納棚の中をまるごと倉庫に預けることもでき、スマートフォンひとつあれば、いつでも・どこでも、季節外で今使わないものなどをアプリで手軽に預ける・取り出すことが可能です。

※保管サービスは、寺田倉庫が提供するminikura APIと保管サービスと連携しています。

■サービスの特徴

【アプリで管理可能】

家ナカのモノや預けているモノをce-fit4Dアプリで管理。

どこに何を収納しているかを登録しアプリで確認できます。

預けたいときは集荷ボタンでご自宅まで引取り。

必要になり戻したいときは数日で届けられます。

■利用の流れ

2024年5月以降にce-fit(セフィット) 可動間仕切収納・自在間仕込収納を購入の方(ハウスメーカー様のOEM製品は除く)は、購入から1年以内にce-fit4Dシステムへユーザー登録アクティベートをすると、そこから2年間無償で4次元収納サービスを利用できます(※出し入れの回数の条件あり)

2年目以降、回数制限を超えての使用は別途費用が発生します。

