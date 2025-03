【ゴルフパフォーマンス】その食習慣が『睡眠』の質を低下させる！

カフェイン・アルコール

睡眠の質を低下させる筆頭!とも言えるのが『カフェイン』と『アルコール』です。

今までのコラムではその有効性について挙げることの多かった『カフェイン』ですが、デメリットとしてカフェインの持つ覚醒作用が挙げられます。カフェインはその効果の持続性が長く、夕方以降に飲むと入眠の妨げとなることがあります。目安として、午後14時以降はカフェインの摂取を避けることが望ましいと考えます。

『アルコール』も同様に、覚醒作用を持ちます。寝酒という言葉もあり入眠し易くなるかと思われるアルコールですが、その後は睡眠の質を低下させます。脱水作用も強い特徴を持つことから、汗をかきやすい夏場は特に注意が必要です。

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

※1:「A Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression on the Effects of Carbohydrates on Sleep」Angelos Vlahoyiannis,Christoforos D. Giannaki,Giorgos K. Sakkas,George Aphamis and Eleni Andreou 【Nutrients 2021, 13(4), 1283; 】





ゴルフ体験トレーニングはこちらから

https://www.tg-fitness.net/trial/





[文:トータルゴルフフィットネス - ゴルファーのための会員制フィットネスクラブ]

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。