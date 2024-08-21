¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¼óÁêàÇúÃÂá¤Î²ÄÇ½À¡¡Éã¡¦½ã°ìÏº»á¤ÈÂì¥¯¥êÅêÆþ¤Ç°µ¾¡¤â
¡¡¿Ê¼¡Ïº¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£¹·î£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤¬£²£°Æü¡¢Î©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤¿¡££´£³ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢³ÕÎ½·Ð¸³¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¡¢ÅÞ»ÍÌò·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥ä¥ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤È¤¤¤¦¡£Éã¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤ÈºÊ¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ÎàºÇ¶¯¥«¡¼¥Éá¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Ø±Ä¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Î½µÄ°÷¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¶á¤¯Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£¤Û¤«¤Ë¤âÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¿äÁ¦¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¡¢ºØÆ£·ò·Ð»ºÁê¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò¸µ¾¯»Ò²½Áê¡¢ÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÄ¹Ç¯¡¢ÀÐÇË»á¤Ë¼¡¤¤¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÅöÁª²ó¿ô¤Ï¤Þ¤À£µ²ó¡£ÅÞÌò¿¦¤Ç¤ÏÅÞ»ÍÌò¤Î´´»öÄ¹¤äÁíÌ³²ñÄ¹¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÌ¤·Ð¸³¡££²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¿ûÆâ³Õ¤Ç·ÚÎÌµé¤È¤µ¤ì¤ë´Ä¶Áê¤ò£²Ç¯Ì³¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ä·Ð¸³ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Î½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤â¡Ø¼óÁê¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï£µ£°ºÐ¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁíºÛÁª¤ËÌ¾Á°¤Ïµó¤¬¤Ã¤Æ¤â¼«½Å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀÞ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÊý¤¬Ç¯²¼¤À¤¬¡¢ÅöÁª²ó¿ô¤Ç¤Ï£±´ü¾å¡£½ã°ìÏº»á¼«¿È¤â½êÂ°¤·¤¿À¶ÏÂ²ñ¡Ê°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤Î¼ã¼ê¤¬¾®ÎÓ»á¤Î»Ù±ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼óÁê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÁêÅö¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡££±£¹Æü¤ËËÙ¹¾À¯·Ð½Î¤Ç¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÏÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£³Æ¸õÊä¼Ô¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿µ½Å¤Ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤È¤¤Ï¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯ÀïÎ¬¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î´é¤È¤·¤Æ¤ÏÉ´ÅÀËþÅÀ¡£¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤¬²£¤Ç¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¦¥Á¤ÎÉ×¤Ï»Ò°é¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¿´¤â¥°¥Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È°µ¾¡¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¸òÎ®¤â¤¢¤ëÎ©²Ö»á¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Ï²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¼«Ê¬¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÂì¥¯¥ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Âì¥¯¥ê¤Ï¹ñÌ±¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µÄ°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡£ÁíºÛÁª¤Ç½ã°ìÏº»á¤ÈÂìÀî¤¬Î¾ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ì¤Ð¡¢¾¡Éé¤Ï·è¤¹¤ë¤È¸«¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÅÞÆâ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÞ´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎÀÐÇË»á¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊýÉ¼¤Ï¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹Ï·¤äÇ¯ÇÛ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£·Ú¤¤¤ß¤³¤·¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ï¤Þ¤À»¨¶Ò¤¬¤±¤¬Â¤ê¤Ê¤µ²á¤®¤ë¤·¡¢²áµî¤Ë½µ´©»ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿½÷ÀÌäÂê¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¡¢¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀÀÐÇË»á¡¢²ÏÌî»á¤é¤ÎÆ°¸þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¹ð¼¨Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£