【「LIVE A LIVE」30周年記念書店コラボキャンペーン】8月26日~9月16日 開催予定

日本出版販売は、スクウェア・エニックスのRPG「LIVE A LIVE」が30周年を迎えることを記念したコラボキャンペーンを8月26日から9月16日までの期間中、全国45書店にて開催する。

「ライブ・ア・ライブ」はスーパーファミコン用ソフトとして1994年9月に発売されたRPG。2022年には、Nintendo Switch向けにリメイク版も発売されている。

今回のコラボキャンペーンでは、期間中、対象書店で商品の購入時に、所定の引換画像を提示もしくはレジにて声をかけた人に、購入金額税込1,000円につき1枚のオリジナルカード(全8種)がランダムで配布される。「LIVE A LIVE」のキャラクターが本と一緒に描かれた、本コラボキャンペーン限定の描き下ろしイラストカードで、なくなり次第終了となる。

引換画像

【オリジナルカード(サンプル)】

※実際のデザインと異なる場合があります

POPUP SHOPでのグッズ販売を同時開催

書店コラボキャンペーンの実施を記念して、キャンペーン期間中、書泉ブックセンター、HMV&BOOKS SHIBUYA、HMV&BOOKS SHINSAIBASHIの3店舗では「LIVE A LIVE」グッズのPOPUP SHOPが同時開催される。

スクウェア・エニックスが主催する8月25日開催のイベント「LIVE A LIVE 30周年大感謝祭 ―蒲田編―」で先行販売される30周年記念グッズをはじめ、さまざまな「LIVE A LIVE」グッズが書店店頭にて購入できる。

また、キャンペーン期間中、一部の店舗にてオリジナル版でディレクターを担当し、リメイク版ではプロデューサーを担当した時田貴司氏による「一日店長イベント」も開催される。

※配布対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。(図書カードを含む金券類等、一部対象外がございます)

※1会計での配布枚数に上限はございません。

※なくなり次第終了となります。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN

(C) SQUARE ENIX

(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura