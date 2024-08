“SM初のバーチャルアーティスト”nævis、9月にデビュー決定！予告映像をサプライズ公開

SMエンターテインメント(以下、SM)初のバーチャルアーティストnævisが、9月に現実世界への第一歩を踏み出す。SMのバーチャルIPセンターが披露するnævisは、以前aespaの世界観のストーリーで、リアルワールドとデジタルワールド(KWANGYA)を行き来できるP.O.S(フォース)を開く能力で、4人のメンバーを助けるサポーターとして登場したキャラクターだ。9月より、アーティストとして本格的な活動を展開する。

nævisは最新のテクノロジーを活かし、様々なプラットフォームとコンテンツ、そしてメディアに合わせて柔軟に変化するフレキシブルなキャラクターとして活動する。AI音声技術を通じて誕生した声、生成型AIで制作したコンテンツなどが特徴で、音楽はもちろん、ウェブ漫画、ゲーム、各種ブランドとのコラボ、MDなどを通じて、IPユニバースを拡張していく計画だ。また、本日(21日)0時に公式YouTubeチャンネル及び公式SNSを通じて、P.O.Sを開き、デジタルワールドからリアルワールドに移るnævisの旅程を収めた予告映像が公開された。23日にはリアルワールドに来たnævisが新たに誕生する姿を描いた「The Birth of nævis」の映像も公開される予定であり、期待が高まっている。nævisは、aespaの3rdミニアルバム「MY WORLD」の収録曲「Welcome To MY World」にフィーチャリングとして参加したことに続き、6月にはaespaの2度目の単独コンサート「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE」でサプライズステージを披露し、話題を集めた。