NEXZ、待望の日本デビュー！J․Y․ Parkが手掛けた日本オリジナル曲「Keep on Moving」MV公開

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。5月20日、世界中が切望する“グローバルデビュー”を果たして早々、韓国・HANTEOチャートでは、NEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がPhysical Album Chartのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位に。

デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、平均年齢17.4歳の彼等だからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな“エモい”映像世界が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成、現在3,200万回再生を突破している。6月、「更なる高みを目指す」という想いを込め、日本のランドマークである東京タワーにおいて実施した記者発表で“日本デビュー”を高らかと宣言、7月には「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」ヴィッセル神戸 vs. トッテナム ホットスパー戦のオープニングショーに登場し、5.4万人が集う国立競技場でエネルギッシュなパフォーマンスを披露したのも記憶に新しい。目下、全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」を開催し、各地で感動の渦を巻き起こす彼等が、8月21日(水)にJapan 1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.)/ Keep on Moving」を引っ提げて、遂に待望の“日本デビュー”を果たした。本作は、フレッシュな彼等が放つ輝きを更に際立たせるべく、現実世界の中に位置しながらもどこかファンタジック且つ清涼感のあるアートワークで表現。甲乙つけがたい、グループのそれぞれ違った魅力を凝縮した「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」「Keep on Moving」2曲をリードトラックに、「Nizi Project Season 2」ファイナルステージで披露したプレリリース楽曲「Miracle」までコンパイルされた、充実の日本デビュー作となっている。そして時を同じくして、本日もうひとつの新曲であり日本オリジナルのデビュー曲となる「Keep on Moving」のミュージックビデオが解禁された。「Keep on Moving」は、NEXZを起用したアクエリアス新CM「進む人のそばに。ステージ」篇が日本全国で放映中だが、そのCMソングであり、彼等のプロデューサーであるJ.Y. Parkが手掛けた新曲。タイトル通り、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」の下、進み続ける前向きな気持ちを軽快なメロディーやトラックで爽やかに表現した1曲だ。気になる「Keep on Moving」のミュージックビデオの内容だが、等身大でヤンチャ、自由奔放なNEXZの“瑞々しさ”を表現した作品に仕上がっている。ボードゲームの世界で、様々なミッションに挑むメンバー。ただ、ミッションに全く臆することなく、弾けんばかりの笑顔と共にやりたい放題。生きている(?)バスケットゴールに強烈なダンクシュートを決めたり、制御不能なスケートボードに翻弄されたり、並べたドミノを蹴り倒してみたり……。最後は、突如登場したビッグ・ダイスをクラッシュさせて、弾け飛んだダイスの中で踊りまくる。底抜けに楽しそうな彼等の姿に、思わず見ているこちらも釣られて笑顔になってしまう。ほとばしる若さと元気がたっぷり詰まった本作に触れ、是非エネルギーチャージしてみては如何だろうか?さらに、各音楽配信ストアでは「Ride the Vibe(Japanese Ver.)/ Keep on Moving -Special Edition-」と題したパッケージの配信がスタート。配信パッケージには、初回生産限定盤Bのボーナストラックとして収録されている「Here & Now」も含まれており、それが“Special Edition”の所以だ。