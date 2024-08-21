»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬º®Íð¡ªÆ´¤ì¤Î¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³²¼Èþ·î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº®Íð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡©¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î²Ä°¦¤µ¡Ä»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ»³²¼Èþ·î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÈTHE¡ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂç½¸¹çSP¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡¢»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡£
¡¡¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¿ä¤·¤Î»³²¼¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë»ÖÅÄ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº®Íð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡©¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î²Ä°¦¤µ¡Ä»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ»³²¼Èþ·î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÈTHE¡ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂç½¸¹çSP¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡¢»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¿ä¤·¤Î»³²¼¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë»ÖÅÄ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£